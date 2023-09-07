曾格爾慘了！前男友放鳥拒幫作證　「人夫身分」成下月宣判關鍵

▲「登山女神」曾格爾遭控介入「公關女強人」岳啟儒婚姻，下月民事庭將宣判。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

終於快落幕！「登山女神」曾格爾遭控介入「公關女強人」岳啟儒婚姻遭求償200萬元，上回開庭，曾的辯護律師聲請傳喚時任男友出庭作證。今（7日）法院再開庭，陳男未出現，曾的律師指出「陳先生不願再被媒體關注，工作被影響」當庭撤銷證人傳喚。審判長當庭諭知辯論終結，全案10月6日宣判。

7月底法院開庭時，曾的律師聲請傳喚曾的陳姓前男友出庭作證，欲證實曾格爾確實不知陳姓人夫已有婚姻關係。本日再開庭，曾的辯護律師當庭表示，陳先生不願再被媒體關注、被霸凌，不希望工作被影響，當庭撤銷證人傳喚。

正宮岳啟儒委任律師吳彥鋒，當庭秀曾格爾以臉書massage與陳姓人夫疑變造對話及原本對話圖表示，曾提供的截圖顯示陳一開始對她說「妳好嗎？」下一句為「先前就跟啟儒姐離婚了」再下一句為「新年快樂」，故認前後文根本不合邏輯，明顯遭變造。

▲曾格爾先前主張不知陳坤保婚姻狀況，更提供2人對話截圖。（圖／曾格爾父親提供）

曾格爾的律師也反擊，臉書訊息可刪除、移除，故強調陳坤保提供的對話也有可能是修改才截圖，吳彥鋒律師再指出，第一次開庭，原委任的被告律師就已承認提出的訊息形式上真正對話。

雙方無新證據提出，審判長諭知全案辯論終結，下月6日下午4時宣判。