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人妻極樂雜交18男！　老公一旁嗨翻觀戰「還幫忙發保險套」

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲一名澳洲人妻熱衷與陌生人上床，老公也相當支持。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一對夫妻有著與眾不同的情趣，太太路易絲（Louise，化名）熱愛與陌生人上床，而且先生對此相當支持，她曾經與18名男性進行雜交派對，老公不僅在旁邊興奮觀看，還協助分發保險套。

《每日星報》報導，路易絲於podcast節目「The Sex Files」分享群交經歷，她在一個關係緊密的宗教家庭長大，儘管已是2個孩子的媽，卻仍幻想與陌生人做愛，有一次不經意向丈夫提及此事，對方竟然「非常支持」還給予祝福。

路易絲回憶，她一開始只邀請10人，後來逐漸擴大規模，「大多數人我以前都不認識，所以有人（丈夫）在那裡保護我的安全也挺好的。我老公喜歡看著我的臉部表情，就像在糖果店的小孩一樣。他開玩笑說，他很樂意把自己的玩具借出去，但前提是他們會保持原樣歸還回來。」

▲▼愛,性,做愛,上床。（圖／CFP）

路易絲進一步說明，她邀請的對象都是隨機陌生人，完事後從未私下聯絡，「沒有任何期望或價值判斷…我們不會交換電話號碼，他們不知道我的名字，我們再也不會見面，所以沒有感情依附，一切都按照我的條件安排。」

路易絲宣稱，自從投入雜交派對後，她變得很有成就感與控制感，與老公之間的性愛也更美好了，甚至直言雜交經驗是婚姻裡「最棒的事」，「就像我曾經歷的許多冒險一樣，它為我的婚姻注入新面向，我們還會直接討論我的群交。」
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