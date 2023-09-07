砸錢搭商務艙「座位被擠掉」！他遭強制降級坐經濟艙　傻眼原因曝

▲ 乘客買商務艙座位卻被降等。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名男子預訂澳洲航空（Qantas）商務艙機票，起飛前半小時卻突然被告知，他的座位被一名下班的機師「擠掉」，只能降級成經濟艙座位，儘管航空公司提供部分退款及額外的里程數作為補償，仍令他相當不滿。

根據《商業內幕》，78歲男子瓊斯（Stephen Jones）接受當地媒體3AW訪問指出，他3日和妻子在墨爾本機場的商務艙休息室，等待飛往南澳阿得雷德，起飛前半小時卻突然聽到廣播呼叫他的名字，被告知他的商務艙座位「被擠掉了」（bumped）。

瓊斯剛開始還聽不懂，直到地勤說明，他的商務艙座位被安排給一名沒有當班的機師，因為機師的合約保障他乘坐商務艙，「我得幫你重新開一張經濟艙機票」。澳航也向3AW證實，由於商務艙沒有空位，瓊斯被安排坐在經濟艙。

澳航說明，「我們已向客戶道歉，並解釋降級的必要性。發生這種情況時，我們會向客戶提供部分退款。」瓊斯也獲得5000英里的里程數作為補償，但仍表示，雖然他理解機師在前往下一趟飛行的途中有權休息，這段插曲仍令他感到煩躁。

不過律師勞倫斯（Justin Lawrence）指出，這種情形其實並不罕見，「不幸的是，航空公司運送條款允許他們這麼做，且這種情況頻繁到他們其實有個術語來稱呼」，稱之為「非自願降級」。