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充氣艇突遭鯊魚咬爛「差點沉沒」　急派出貨船成功救下3人

圖文／CTWANT

挑戰環球航行卻因鯊魚而失敗！在距離澳大利亞海岸約800公里處，一群鯊魚突然瘋狂地攻擊了艘雙體充氣艇，導致3名水手不得不中斷他們的探險，轉而向澳大利亞海事安全局（AMSA）求救。幸運的是，官方派出的救援艇已順利救出3人，並將於當地時間的7日上午抵達布里斯本。

雙體船突遭鯊魚咬爛「差點沉沒」　急派出貨船成功救下3人

▲貨船被派去救援逐漸下沉的雙體充氣艇。（圖／翻攝自YouTube／Australian Community Media）

根據英國《太陽報》（The Sun）的報導，澳洲東部標準時間6日的凌晨1時30分左右，澳大利亞海事安全局收到了來自北部凱恩斯外海的警報，東南方向距離835公里處，有個俄羅斯緊急註冊的無線電示標（EPIRB），稱其受到了鯊魚的多次攻擊，兩層船體均受損，並已開始下沉。

隨後，澳大利亞海事安全局派出一艘貨船前往援助，最終也順利救出船上的3人。據了解，這3名水手分別是俄羅斯人的葉夫根尼（Evgeny Kovalevsky）、斯坦尼斯拉夫（Stanislav Berezkin），以及來自法國的文森特（Vincent Beaujeu），而他們於2021年7月1日就開始了環球旅行。

葉夫根尼提到，他們在8月28日從位於大洋洲的國家萬那杜出發，原定是要駛船前往澳大利亞的凱恩斯，卻突然受到鯊群的攻擊，只得中斷旅程趕緊求救。對此，澳大利亞海事安全局表示，船隻遭到鯊魚襲擊的原因有很多，建議水手們在航行中配備無線電示標（EPIRB）及個人指位無線電示標（PLB），才得以在緊急情況下挽救生命。

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