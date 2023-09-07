「討打姐」呂美玲KP競選背心曝光　柯文哲：她至今未正式加入民眾黨

▲柯文哲醫療政策記者會 「人權自主 安寧善終」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

基隆祥豐營區先前發生迫砲爆炸意外，當時國民黨基隆市議員呂美玲因軍營遷移與民眾起爭執，大罵民眾「你討打」，進而引發社會罵聲，隨後宣布退黨，但之後又被爆出加入民眾黨欲選立委；但「網紅」四叉貓6日曝光，民眾黨已製作呂美玲的競選背心。針對呂美玲是否加入民眾黨？民眾黨總統參選人柯文哲7日表示，對方並沒正式加入民眾黨。

柯文哲上午召開醫療政策第二場記者會，主題為「人權自主 安寧善終」，談及開放代理孕母與支持安樂死等敏感議題，而與會來賓為獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人、代理孕母解禁推動者陳昭姿，以及已逝體育主播傅達仁之子傅俊豪。

會後，被問到「討打姐」呂美玲加入民眾黨？柯文哲回應，事實真相是這樣，好幾個月前，基隆市黨部的確有去接觸好幾個議員，「當然民眾黨剛成立，也希望爭取更多議員，說服對方轉成民眾黨。」當時為了表達善意，連背心都開始印，後來呂美玲出了一點事情，此案就停在那，「到現在為止，她也不是正式加入民眾黨，不過那東西確實一開始就做了。」

「網紅」四叉貓6日於臉書爆料，民眾黨內部流出新一批做好的背心圖，而四叉貓也附上一張照片，只見印有「KP」柯文哲競選總統LOGO的背心，一旁則寫上「基隆市議員呂美玲」等文字，引發網友熱議，台灣基進港湖區立委候選人吳欣岱就批評，民眾黨窩藏統派跟黑道，現在又加入一個要中共保護的議員，「柯文哲根本討打」。