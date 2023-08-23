5大文化場域齊開！臺灣文博會開箱倒數　史上跨距最大、展演最多

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史上跨距最大！臺文博開箱倒數

▲社會創新實驗中心,臺灣當代文化實驗場C-LAB,TAF空總創新基地,舊空軍總司令部。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「2023臺灣文博會」主題館，即將於「空總臺灣當代實驗文化場」開展。（圖／記者謝婷婷攝）

記者林育綾／台北報導

「2023臺灣文博會」倒數1個月即將開展，今年串連空總、花博、華山、松菸、鐵博，共5大文化場域，還跨域走入國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館、熱蘭遮博物館等5個博物館，是文博會史上跨距最遠、內容最廣、展演最多的一次。

▲▼5大文化場域+5個博物館作為「衛星展館」，2023臺灣文博會是史上規模最大、跨域最多城市的一次。（圖／文化部）

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▲5大文化場域作為主展區，2023臺灣文博會是史上規模最大。（圖／文化部）

臺灣文博會的重頭戲，將於9月22日起在台北5大文化場域開展，內容包括文化策展、文創品牌、IP授權、文化展演等。其中「空總臺灣當代實驗文化場」華麗變身，融入主題館、地方館、大型馬戲展演、戶外藝術裝置、傳統竹工藝挑戰建築的跨領域實驗創作及科技體驗規劃等，帶來耳目一新的感官體驗。

令人引頸期盼的「國家鐵道博物館」，則以「鐵博‧新生」為概念，肩負鐵道文化的歷史記憶任務，以展覽及活動，展示國定古蹟臺北機廠轉型重生的階段性成績。

每年最為熱烈創造最多產業成交價值的IP授權，今年吸睛的IP將在「花博爭豔館」爭奇鬥艷，舉辦IP類型品牌商展，包含授權代理、原創角色、插畫／設計／藝術三大類型。

首度集結的臺灣IP明星代表隊，也不甘示弱集結在「華山展區」，並聯手文策院「人鬼交易所」策展主題館，將今年臺派IP故事文本轉譯多元化呈現，展現臺灣IP的市場價值和影響力。

「松菸展區」則策畫地方主題館，並攜手工藝中心，首度集結百家以臺灣工藝為主題的文創品牌商展區，展現臺灣工藝創意爆發的實力。

▲▼5大文化場域+5個博物館作為「衛星展館」，2023臺灣文博會是史上規模最大、跨域最多城市的一次。（圖／文化部）

▲5個博物館作為「衛星展館」，讓2023臺灣文博會是史上跨域最多城市的一次。（圖／文化部）

而文博會的第一場策展暖場，已從8月15日起在臺灣中心南投的工藝中心起始，舉行「臺灣工藝百年進行式」；緊接著8月16日東部的史前館，以「在這裡・臺灣與世界交會」為主題開展，呈現位居東亞太平洋海域交換網絡的臺灣土地上人們與世界交會的故事。

臺博館從典藏展示過去物種的歷史紀錄，發現臺灣島嶼上美好的人文與自然；位處臺南的臺史博則以「相遇」為題，探討臺灣作為一座交會之島，島嶼上土地與人民的故事；安平古堡內的熱蘭遮博物館以「從大員到臺灣」為展覽主題，講述400年前臺南與世界相遇衍生多元族群間互動的歷史。

5大副展館化身為臺灣文博會的「衛星展館」，從認識歷史中野生臺灣重要的文化物件，透過不同時代臺灣與世界相遇的故事，作為當代文創博覽會重要的底蘊與創作基礎。

文化部表示，即日起5個博物館的文博會副展館陸續開展；緊接著9月22日～10月1日連續10天，文博會也在空總展區、鐵博展區、花博爭豔館、華山展區、松菸展區開箱；集結超過百場的藝文活動搭配推出，可關注「2023臺灣文博會」臉書相關訊息。

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