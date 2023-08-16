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2023台灣文博會9月起跑！主視覺「24個元素」組成台灣圖亮相

▲▼一年一度的「2023年台灣文博會」即將於9月22日～10月1日開展，主視覺由設計師馮宇設計。（圖／文化部提供）

▲2023年台灣文博會主視覺亮相，運用立體圖像，設計出代表展會場館、內容及精神的24個元素來匯聚。。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

一年一度的「2023年台灣文博會」即將於9月22日～10月1日開展，文化部今（16）日公布主視覺，設計師馮宇以「呼應全民參與、打開多元精神」為主題，運用立體圖像設計出代表展會場館、內容及精神的24個元素，匯聚成充滿創意的台灣圖樣。

文化部長史哲表示，2023年台灣文博會重返台北，除了將擴大串連台北市5個文化場域，更將首次突破單一縣市，延伸至全台博物館辦理，期盼讓台灣文博會能真正向全國「打開」，匯聚出全台灣最繽紛多元的文化創意。

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今年的台灣文博會地點，除了原有的「花博爭艷館」、「華山創意產業園區」、「松菸文創園區」，更首次擴大主展館至「空總台灣當代文化實驗場」、「國家鐵道博物館籌備處」等共5大文化場域，並邀集國立台灣博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館等5個副展館在全國北中南東共同響應。

▲▼一年一度的「2023年台灣文博會」即將於9月22日～10月1日開展，主視覺由設計師馮宇設計。（圖／文化部提供）

▲「2023年台灣文博會」以24個元素構成一個新的台灣樣貌。（圖／文化部提供）

設計師馮宇表示，主視覺以多元混合的元素，將今年所有的展覽及展場串連起來，構成一個新的台灣樣貌。整體風格以2D結合3D，除了象徵這次展會主軸更為立體、擴展至全台，也代表豐富多采的文化內涵及充沛的創意活力在台灣土地上蓬勃發展。

整體視覺以繽紛的用色與立體圖樣吸引目光，包含熱情活躍的紅色代表文化策展、綠色象徵IP授權的生機與創新、文創品牌的明亮靈動設定為黃色、藍色象徵各地副展館沈穩深遠的意涵、輔色的棕色展現深厚文化底蘊、銀灰色則是對科技與當代藝術的重視。

整體構圖則使用圖釘做為主展區及副展館的對應位置，24個立體元素涵括5個主展區、以各博物館經典建築物或具代表性展品表現的5個副展館、9個重點展會內容，以及打開、串連、啟發、跨域、翻轉等5個展會精神，更整體呈現展會從定點擴展至全台灣的意涵。同時，搭配立體元素也將設計動圖短片，傳達文博會主軸精神並凸顯展會多元性，展現台灣文化的獨特魅力及現代創新的潛能。

文化部表示，2023年台灣文博會自9月22日起，將首先在空總、鐵博展開文化策展；9月26日花博、華山、松菸則將接續IP授權及文創品牌展。官網於即日起同步上線，並將陸續公布文博會各項精彩亮點，可透過「臺灣文博會 Creative Expo Taiwan」臉書專頁關注。

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