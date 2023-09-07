▲侯友宜與傅崐萁合體。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／花蓮報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日到花蓮跑行程，在花蓮縣黨部與立委傅崐萁合體。傅崐萁在致詞時就先以「侯總統」稱呼侯友宜，隨後更提到，國民黨一定要固本，一定要支持黨提名人侯友宜，讓侯順利脫穎而出，為全國人民做事，讓台灣安居繁榮。話一講完，便主動牽起侯友宜的手，帶領黨籍人士一起高呼「凍蒜」，兩人互動可說是非常熱絡，此次的花蓮行也成功讓兩人順利破冰。

侯友宜與傅崐萁日前被傳兩人關係緊張，甚至幾場侯友宜的造勢活動傅崐萁都沒到場，因此今天到花蓮，被視為修補關係、鞏固藍營鐵票倉的重要行動指標之一。

侯友宜一早先到花蓮縣政府，縣長徐榛蔚親自在門口迎接，隨後即前往國民黨花蓮縣黨部，在侯抵達現場前，傅崐萁也在門口等候。兩人見到彼此也馬上握手致意，氣氛融洽，到會場後傅崐萁也帶侯友宜一一與黨籍幹部握手致意。

侯友宜致詞時先提到，他自己一個人當選總統沒有用，很多政策也做不到，一定要讓傅崐萁、鄭天財繼續連任，一定要團結在一起，一起為花蓮做事，讓他們高票當選。

傅崐萁致詞時，則先以「侯總統」稱呼侯友宜，過程中痛批民進黨這7年完全不顧花蓮的發展，更不把花蓮人放心裡。致詞尾聲，傅崐萁則提到，這次的選舉不是地方上的選舉，而是攸關到國家興亡的選舉，國家到底是要安居樂業、百業興旺，還是經濟崩潰、全民戰場，強調家和萬事興，唯有大家同心協力、政黨輪替，才可以有幸福安定的一天。

傅崐萁說，不只立委要過半，總統沒有拿到，一切只有枉然，一定要整合所有的力量、下架民進黨，打鐵還要自身強，國民黨一定要固本，一定要支持黨提名人侯友宜，讓侯順利脫穎而出，為全國人民做事，讓台灣安居繁榮。話一講完，便主動牽起侯友宜的手，帶領黨籍人士一起高呼「侯友宜！凍蒜！國民黨！加油」。現場則鼓掌歡呼。



