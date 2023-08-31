人夫約女看護按摩「洗乾淨聞香香」　正宮見鹹濕對話氣炸

記者黃翊婷／台北報導

莊姓人夫與岳母的莊姓女看護發生婚外情，兩人不僅透過通訊軟體互訴思念之情，還曾互傳「你又想到我家，對我非禮」、「洗乾淨喔！聞起來香香的，尤其下面更要洗乾淨」等露骨訊息，讓莊妻大受打擊，憤而決定提告求償200萬元。士林地院法官審理後，判莊男與莊女應連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

▲莊男與莊女相約「按摩」，事後還不忘叮囑對方要仔細清潔身體。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

莊妻在判決書中主張，2017年間她聘請莊女前往醫院照顧生病的母親，後來在家中使用電腦時，意外發現丈夫外遇的聊天紀錄，這才知道原來丈夫和看護在聘僱結束後仍有聯絡，甚至發展出婚外情，夫妻倆為此發生爭吵，因此決定對兩人提告求償200萬元。

莊男則辯稱，和莊女的聊天內容都是在開玩笑，實際上並沒有外遇。莊女也強調，她確實擔任過莊妻母親的看護，但不認識莊男，上述主張都是捏造的。

然而，士林地院法官檢視莊男與莊女的對話紀錄，發現兩人不僅互傳「上次見面距今剛好整整1個月，時光飛逝」、「想我，還是懷念」等訊息，還在2018年4月、5月間數次傳送「你又想到我家，對我非禮」、「你非禮我，你感覺怎麼樣」等露骨的調情訊息。

更誇張的是，兩人還曾相約到北投「按摩」，結束後莊男還不忘提醒，「剛剛最後一句話，我收回，對不起了。到家時，麻煩視訊我，讓我知道妳安全返家」、「洗乾淨喔！聞起來香香的，尤其下面更要洗乾淨」。

法官認為，由上述對話內容可知，兩人在相約按摩之後，莊男指示莊女要清洗下體，可見雙方確實有過逾越一般男女社交分際的親密身體接觸行為；此外，莊女早在2018年3月16日就知道莊男已婚，也曾傳送過「向你太太問好」等訊息，卻還是執意與男方交往，種種行為確實侵害到莊妻的權益，最終判兩人應連帶賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。