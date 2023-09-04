天母女暴走！不定時毆打、咬鄰居惹火社區　訴請強制搬離獲准

▲北市天母某社區管委會指出，簡姓女住戶長期無法控管情緒，不定時攻擊住戶等脫序行為，決定向地院訴請強制搬離訴訟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

千金難買好鄰居！北市天母某社區管委會控告，簡姓女住戶不定期徘徊各樓層敲打毀損住戶門戶、放任家狗吠叫，甚至無故對住戶潑水、恐嚇並作勢毆打、咬傷住戶、威脅騷擾管理員等脫序行為，嚴重侵擾住戶居住安寧，經勸喻竟加劇其行為，不得已只好訴請強制遷離。士林地院請求有理，判准遷離。

管委會主張，簡女無法控管個人精神狀態及情緒，且無家人陪伴管束，從2020年10月15日起，不定期有徘迴在各樓層敲打毀損住戶門戶、放任家狗任意吠叫、連續敲擊東西製造噪音、大聲喧囂謾罵、深夜在頂樓摔花盒影響住戶安寧作息、妨礙住戶進入大門、無故向住戶潑水、騷擾老人小孩、撕毀公告、恐嚇並作勢毆打、咬傷住戶、威脅騷擾管理員、擊破管理室玻璃等脫序行為，嚴重侵擾住戶居住安寧。

且經歷屆管委會委員口頭勸導，她仍未改善，社區2020年12月2日召開區分所有權人會議已決議要求簡女改善，並於同年月18日寄出存證信函，書面勸諭她改正，豈料簡女竟故意加劇脫序行為，管委會只好在2021年12月15日決議依公寓大廈管理條例及住戶規約訴請簡女強制遷離。

簡女委任律師提出多點稱，2020年11月11日的區權會並未合法召開而表決，且12月2日以臨時動議提出議案，不符合公寓大廈管理條例第32條要件；且管委會今年4月10日以存函通知改善，應追蹤受通知後3個月內是否有改善，但去年12月28日竟決議稱「未改善，錯置時空」因此認請求強制遷移，不符法定要件。

更指出，管委會未能證明簡女經管委合法促請改善而於3個月內仍未改善，同時說，簡女與各別住戶雖有糾紛，但管委主任委員明知她身心條件不利參與公眾事務，竟利用自身與其他住戶聯結較緊密優勢，挾多數意見對簡女訴請強制遷離，請求聲請駁回。

法官據管委會提出的錄影光碟、照片、存證信函等，認簡女持續有多起違反居住安寜、環境衛生行為，違反自律公約行為，持續期間甚長，次數過於頻繁，對象非特定，部分甚可成立刑事犯罪，已嚴重妨害大廈住戶居住品質，顯然情節重大，判簡女應搬離。