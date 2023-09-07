布林肯突訪基輔　宣布10億美元新援助！首度提供「貧鈾彈」

▲ 布林肯突襲訪問基輔，6日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿布林肯6日突襲訪問烏克蘭首都基輔，宣布新一波價值逾10億美元的援助計畫，將首度提供具穿透裝甲能力的「貧鈾彈」。布林肯也向烏國總統澤倫斯基表示，烏軍反攻進展鼓舞人心，華府決心繼續與烏克蘭並肩作戰。

綜合CNBC等美媒，美國對烏克蘭新一波援助包括1.75億美元的武器裝備，至此美國對基輔的安全援助已逾432億美元。根據五角大廈，此次軍援包括用於M1艾布蘭主戰坦克（M1 Abrams）的貧鈾彈。總統拜登還批准提供29億美元人道主義援助，及205億美元的世界銀行援助。

布林肯6日抵達基輔，這是他自去年2月戰爭爆發以來第四度訪問，此行會晤澤倫斯基、總理什米哈爾（Denys Shmyhal）及外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等官員。

布林肯訪烏之際，烏軍正在南部及東部發動反攻，近期在戰場上獲得巨大勝利。白宮上周聲稱，烏軍在南部取得顯著進展。美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）1日表示，「他們接下來要往哪去，以及他們將如何利用這次成功，由他們自行討論。」

美國國會對於援烏程度及時間長短的爭論不斷升級，部分共和黨人已對目前的大量援助表示憂慮。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）6日則指責，布林肯此行代表美國願意資助基輔「直到最後一個烏克蘭人死去」。