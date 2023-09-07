赴花蓮「藍營鐵票倉」修補關係？　侯友宜與傅崐萁今合體引關注

▲國民黨總統參選人侯友宜今赴花蓮。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／花蓮報導

國民黨總統參選人侯友宜在接受國民黨徵召後，即展開全台走透透，目前只剩花蓮、澎湖、馬祖還沒去過，其他縣市均跑透，有些縣市還拜訪2次以上。侯今（7日）終於安排前往花蓮，值得關注的是，侯友宜今也將與立委傅崐萁見面，兩人合體畫面也受外界關心。

國民黨中常會3月曾提中央選舉策略會報人選，名單包含傅崐萁，侯友宜罕見臉書發文指「拒絕黑金在任何政黨出現」、「黑金不能復辟」，此事件讓侯、傅兩人有了不合的傳言；隨後，更因傅崐萁捲入入性騷風波，侯也要求黨中央介入調查，讓兩人關係陷入冰點。更在侯友宜多次造勢活動中，傅崐萁均缺席，更讓兩人不合傳言甚囂塵上。

不過，傅崐萁上個月在立法院接受訪問時，他表示，侯友宜跟他有很暢通的溝通管道，彼此也時常聯繫，而最近侯也會到花蓮參加地方活動，「我們也表示歡迎，也會盛情接待」。

而「2023花蓮縣原住民族聯合豐年節」7月在花蓮展開，活動最後一天主辦單位邀請永齡基金會創辦人郭台銘參加，傅崐萁及其太太、花蓮縣長徐榛蔚也全程陪同，雙方互動熱絡。

繼郭台銘拜訪花蓮後，侯友宜今天終於要與傅崐萁合體，抵達花蓮首站，侯將先前往花蓮縣政府拜訪徐榛蔚，兩人也將進行閉門會議，隨後則會到黨部與傅崐萁見面，接著再前往縣議會與在地黨籍幹部、議員進行便當會。

侯友宜的花蓮行程雖然只有短短半天，但這趟花蓮「藍營鐵票倉」之行，似乎也是侯與地方派系整合的重要一步，成效如何，外界相當關注。