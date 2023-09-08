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ETStar學習雲開站！獨創「一條龍網紅培訓」　最低4折優惠限時搶

▲▼ETStar學習雲，網紅造星一條龍。（圖／ETStar學習雲）

▲《東森新媒體ETtoday》為兩岸新媒體事業的創新領航者，今（8日）以集團的良好聲譽，正式推出全新的「ETStar學習雲」線上課程新平台，獨創「一條龍網紅培訓系列課程」。（圖／ETStar學習雲）

生活中心／台北報導

想要成為網紅？渴望在鏡頭面前賺進一桶金？不再只是夢想。今天（9月8日）《東森新媒體ETtoday》正式推出「ETStar學習雲」線上課程學習平台，結合業界翹楚，開創獨家的「網紅造星」系列課程，只需完成平台上任何一門線上課程，就有機會「免費」進修名師的「個別指導」實體課程，更有機會成為東森集團年度簽約之星！別再猶豫，立即行動，今天就是你蛻變的開始！趕緊搶購開站專屬優惠，4折特價火熱進行中！

「ETStar學習雲」顛覆市場，獨創「一條龍網紅培訓」，無論網紅夢想家還是直播新手，都能在此找到啟蒙之路。名師不僅在線上授課，更將於線下「面對面」示範、「手把手」指導，學員只要上完平台任何一堂線上課(*一定要完課)，就有機會「免費」參加實體課，踏上這趟網紅、直播主的旅程！

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除此之外，「ETStar學習雲」課程型態多樣，提供錄播、直播及直播回放課程，也將不斷擴充課程內容，邀請更多知名老師，滿足每位學習者的需求。即日起，只要鎖定「ETStar學習雲」平台，將不定期推出各種課程套組搭配選購，讓所有人盡情享受學習的樂趣。

而《東森新媒體ETtoday》身為為兩岸新媒體事業的創新領航者，更將以集團的良好聲譽，確保「ETStar學習雲」課程質量，學員上完課程後，將提供學習證書。不要再等待，立刻加入我們，開啟學習的新世界！

直播主到底多賺？幕後推手揭「爆紅1關鍵」

▲（圖／ETStar學習雲）

▲直播培訓名師KK老師的核彈級全方位人氣直播課，傳授「致富密碼」。（圖／ETStar學習雲）

►全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！

►21天火速曖昧→情人！　條通女王席耶娜「4大超猛撩心術」：13秒就能被搭訕

►一條龍網紅課程開跑　10大QA懶人包 

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