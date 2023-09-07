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大陸 大陸焦點 特派現場

用員工證色誘？正妹被指獻肉體多P上位　影像流出網曝案情不單純

正妹被指曝光員工證色誘，獻肉體多P上位影像流出？原來案情不單純。（翻自微博）

▲王姓正妹的員工證穿著性感清涼。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸網友這兩天指出一名在電動車上班的正妹員工，不僅上傳超性感員工證色誘，還流出多P影像，指她獻肉體上位。不過這一切恐怕是正妹「遇小人」慘遭造謠網暴，最新消息指出，這名正妹已採取法律行動。

據悉這名王姓正妹被網友指出，不僅上傳穿著超性感清涼的員工證，甚至還有她與2男進行「3P運動」的性愛影像，並指她獻肉體上位。不過事後有網友發現，這張所謂的「多人運動照」，實際上是一名南韓情色網美的照片，根本不是王女本人。另外，王女的確是上傳員工證到網路上，秀給網友看，但這張員工證事後被有心人惡意P圖，把她改成穿著清涼的造型。

王女一度被指流出「多人運動」影像。（翻自微博）

▲王女一度被指流出「多人運動」影像。（翻自微博）

 
不過網友比對，發現是一名南韓情色網美的影像。（翻自微博）

▲不過網友比對，發現是一名南韓情色網美的影像。（翻自微博）

有網友指出，這名正妹在該間公司擔任「用戶關係」一職，但她只是個新進員工，就要遭受如此網路暴力與造謠。目前這名正妹已在公司人資部門人員的陪同下，到派出所報案，不過警方後續的處理狀況，暫時無法得知。不少網友看到這則消息後，也紛紛指出：「員工證不可能穿成這樣拍的，一定是有人惡意改圖」、「造謠生亂不可取」、「可憐了妹妹。」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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