鬼門關後6生肖轉運了！2類人「頭彩偏財運」旺炸　屬雞小心3件事

▲命理老師點名6生肖在鬼月結束後準備翻身了。（示意圖／本報資料照）

記者閔文昱／綜合報導

今年是癸卯年，逢60年一次的黑兔年，不少宮廟及民俗專家都提醒今年鬼月特別凶，是「最兇鬼月」，但隨著農曆7月鬼門關，最兇鬼月也在14日深夜11時結束。對此，《旺好運》風水命理師谷帥臻就分享有6生肖「鬼月過後運勢轉好運」，另外屬雞的民眾除了注意車關及跌倒腳傷，還要特別注意破財。

谷帥臻在《旺好運》運勢專欄指出，2023癸卯年農曆七月已結束，許多鬼月不能做的禁忌已解除，廿四節氣適逢白露與秋分，所謂「秋分白露夜，一夜寒過一夜」，進入秋季酉月早晚氣候偏涼，要記得多添件衣服以防著涼感冒。另外，她也分享鬼月過後運勢好轉生肖、財運最旺生肖、須注意身體健康生肖以及本月方位吉凶等本月各生肖趨吉避凶，供民眾參考。

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鬼月過後6生肖運勢轉好運

兔，鼠：樂透頭彩偏財運最旺的兩個生肖。

龍，蛇： 升官有望名聲大好的生肖。

牛，虎：有利考運最佳的生肖。

▲屬兔、鼠民眾樂透頭彩偏財運最旺。（圖／CFP視覺中國）

流月各方面運勢需要特別注意的生肖

雞：須注意車關及跌倒腳傷的生肖。

雞，羊，猴：須注意破財的生肖。

羊，猴，牛，虎：須注意色情腥羶爛桃花的生肖。

身體健康方面需要特別注意的生肖

狗，豬：須注呼吸道與腸胃方面疾病的生肖。

馬： 須注意高血壓與筋骨問題的生肖。

鼠：須注意大腸消化系統或是頭部疾病的生肖。

牛，虎：須注意情緒管理與犯憂鬱症的生肖。

▲6生肖需要特別注意身體健康。（示意圖／記者李佳蓉攝）

本月風水方位吉凶

南方，西南方：需注意火災。

西方，西北方：防車關或重大交通意外事件。

求財：前往東方大利。

祈求心想事成：前往東南方大吉。