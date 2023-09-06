我國「線上博奕犯罪」暴利驚人 　澳洲強化監管線上博奕可參考

▲最高檢察署日前舉辦 112 年夏季法學論壇，討論線上博奕犯罪 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署日前舉辦 112 年夏季法學論壇，針對日益猖獗的網路賭博，訂定題目「線上博奕犯罪之查緝」研討會，研究查扣相關犯罪所得之問題。嘉義地檢署檢察官陳昱奉會中指出，非法賭博犯行雖應以刑罰遏止，然網路博奕涉及金融監理、電信網路監理等面向，只依賴刑事手段效果有限，澳洲強化行政層面之監理管制，足供我國參考。

這項會議由檢察總長邢泰釗主持，調查局局長王俊力、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增等現場及視訊合計近 300 人與會。會中邀請橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶、嘉義地檢署陳檢察官昱奉等 9 位對線上博奕犯罪研究之專家、學者及司法人員，從各種角度深入探討各項問題，深入剖析目前在網路猖獗的網路博奕犯罪，希望能夠有效查扣犯罪不法所得。

陳昱奉檢察官指出，澳洲設「澳大利亞通訊暨媒體管理委員會」為獨立的聯邦法定機構，業務範圍包括對廣播、無線電通訊、電信及互動式賭博等進行行政監管，此外，亦包括打擊錯誤訊息、打擊簡訊詐騙。

ACMC有權向網路服務提供商發出命令，阻止網路使用者造訪涉及嚴重刑事或民事犯罪的網站，例如：該國所禁止的互動式賭博服務包括線上賭場、線上老虎機、線上運動博奕等，ACMA 有權直接發出禁制命令禁止其運作。

ACMA 自 2017 年開始執行新的非法賭博規制以來，已有 200 多種線上非法服務被阻絕退出澳洲市場，頗具成效，顯見行政管理是杜絕非法線上博奕的治本作為。

而2017 年 6 月於桃園市經營運彩網路賭博相關事業張姓男子因業內糾紛，竟持槍殺害黃姓女子等 3 人，旋自殺身亡，相關人等每月收入至少新臺幣（下同）300 萬元，暴利驚人。

中國的雲博集團找了 3 名台灣人成立跨境博奕集團網站，2 年來投注金額竟高達 800 億元，凡此等等在在證明博奕行業是暴利驚人行業， 其中牽涉境外不法犯罪組織，不僅嚴重影響治安，也攸關國家安全。

對此，陳檢察官分析澳洲賦予 ACMC 強大行政管制權限的理由，乃因線上賭博常伴隨詐欺、竊取個資、線上勒索、非法洗錢，甚至資助恐怖主義或其他不法事業等，換言之，非法線上博奕，往往不只是賭博而已。而線上博奕來自於數位科技，有效斬斷不法活動也需借重數位手段，有關線上博奕的數位治理，應橫跨金融監理、電信監理與犯罪偵查，達到數位化一條鞭模式，並廣泛運用民事、行政手段加以整合協力，始竟全功。