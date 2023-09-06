　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

我國「線上博奕犯罪」暴利驚人 　澳洲強化監管線上博奕可參考

▲最高檢察署日前舉辦 112 年夏季法學論壇，討論線上博奕犯罪 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署日前舉辦 112 年夏季法學論壇，討論線上博奕犯罪 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署日前舉辦 112 年夏季法學論壇，針對日益猖獗的網路賭博，訂定題目「線上博奕犯罪之查緝」研討會，研究查扣相關犯罪所得之問題。嘉義地檢署檢察官陳昱奉會中指出，非法賭博犯行雖應以刑罰遏止，然網路博奕涉及金融監理、電信網路監理等面向，只依賴刑事手段效果有限，澳洲強化行政層面之監理管制，足供我國參考。

▲最高檢察署日前舉辦 112 年夏季法學論壇，討論線上博奕犯罪 。（圖／最高檢察署提供）

這項會議由檢察總長邢泰釗主持，調查局局長王俊力、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增等現場及視訊合計近 300 人與會。會中邀請橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶、嘉義地檢署陳檢察官昱奉等 9 位對線上博奕犯罪研究之專家、學者及司法人員，從各種角度深入探討各項問題，深入剖析目前在網路猖獗的網路博奕犯罪，希望能夠有效查扣犯罪不法所得。

陳昱奉檢察官指出，澳洲設「澳大利亞通訊暨媒體管理委員會」為獨立的聯邦法定機構，業務範圍包括對廣播、無線電通訊、電信及互動式賭博等進行行政監管，此外，亦包括打擊錯誤訊息、打擊簡訊詐騙。

ACMC有權向網路服務提供商發出命令，阻止網路使用者造訪涉及嚴重刑事或民事犯罪的網站，例如：該國所禁止的互動式賭博服務包括線上賭場、線上老虎機、線上運動博奕等，ACMA 有權直接發出禁制命令禁止其運作。

ACMA 自 2017 年開始執行新的非法賭博規制以來，已有 200 多種線上非法服務被阻絕退出澳洲市場，頗具成效，顯見行政管理是杜絕非法線上博奕的治本作為。

而2017 年 6 月於桃園市經營運彩網路賭博相關事業張姓男子因業內糾紛，竟持槍殺害黃姓女子等 3 人，旋自殺身亡，相關人等每月收入至少新臺幣（下同）300 萬元，暴利驚人。

中國的雲博集團找了 3 名台灣人成立跨境博奕集團網站，2 年來投注金額竟高達 800 億元，凡此等等在在證明博奕行業是暴利驚人行業， 其中牽涉境外不法犯罪組織，不僅嚴重影響治安，也攸關國家安全。

對此，陳檢察官分析澳洲賦予 ACMC 強大行政管制權限的理由，乃因線上賭博常伴隨詐欺、竊取個資、線上勒索、非法洗錢，甚至資助恐怖主義或其他不法事業等，換言之，非法線上博奕，往往不只是賭博而已。而線上博奕來自於數位科技，有效斬斷不法活動也需借重數位手段，有關線上博奕的數位治理，應橫跨金融監理、電信監理與犯罪偵查，達到數位化一條鞭模式，並廣泛運用民事、行政手段加以整合協力，始竟全功。

ET快訊
小客車直接「撞進超商」畫面曝光！　店員驚呆
中華男籃被退賽　籃協理事長喊：姚明出來單挑
太平洋海底發現「破殼詭異金蛋」　美科學家：像恐怖電影開頭
獨／本土天團現身夜市低調用餐
快訊／唐西奇遭驅逐出場　SGA轟31分領加拿大闖4強
快訊／車停國道路肩　駕駛下秒遭追撞「壓車底」死亡
8814萬顆蛋到底誰先墊款　中央畜產會回應了
天心PO出陳年泳裝照！網驚：中間那位是誰？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／董事長侵占再興小學4000萬　辦公室搜出千萬現金移送北檢

快訊／國3高架橋下2男受困沙洲　消防員「攻擊式渡河」緊急救援

2駕駛開車擦撞「撞進超商」畫面曝光　店員驚呆：緊急清點財損

快訊／車突然故障停國道路肩　駕駛下秒遭追撞「遭壓車底」身亡

我國「線上博奕犯罪」暴利驚人 　澳洲強化監管線上博奕可參考

按摩師看「裸背女客翻身」秒變嬰兒　手嘴猥褻下場慘了

快訊／國道3車追撞起火「駕駛壓車底」無呼吸心跳　全線封閉！

打詐國家隊祭月薪46K徵才　南投地檢署公開招考3名檢察官助理

樹林自強號塗鴉男落網！台中、高雄不是他　鐵警續追2案嫌犯

快訊／台64線又出事！大貨車小客車匝道相撞　3人受傷急送醫　

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

Yuri祕戀春風？巫苡萱：只是去打麻將　徐乃麟秒歪樓：打完都會打別的ＸＤ

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

李多慧聽到新曲愣住7秒　筠熹神救援助她秒跟上

快訊／董事長侵占再興小學4000萬　辦公室搜出千萬現金移送北檢

快訊／國3高架橋下2男受困沙洲　消防員「攻擊式渡河」緊急救援

2駕駛開車擦撞「撞進超商」畫面曝光　店員驚呆：緊急清點財損

快訊／車突然故障停國道路肩　駕駛下秒遭追撞「遭壓車底」身亡

我國「線上博奕犯罪」暴利驚人 　澳洲強化監管線上博奕可參考

按摩師看「裸背女客翻身」秒變嬰兒　手嘴猥褻下場慘了

快訊／國道3車追撞起火「駕駛壓車底」無呼吸心跳　全線封閉！

打詐國家隊祭月薪46K徵才　南投地檢署公開招考3名檢察官助理

樹林自強號塗鴉男落網！台中、高雄不是他　鐵警續追2案嫌犯

快訊／台64線又出事！大貨車小客車匝道相撞　3人受傷急送醫　

快訊／董事長侵占再興小學4000萬　辦公室搜出千萬現金移送北檢

快訊／國3高架橋下2男受困沙洲　消防員「攻擊式渡河」緊急救援

韓星本周售票筆記／秀英單獨來台見SONE！　金世正加開最後機會

穎崴8月營收3.42億元　月增29.48%、年減32.45%

《航海王》真人版成功　奧斯卡女配喊：地方媽媽想挑戰百歲美魔女

賓士媽逆向載兒上學　校門口怒嗆家長「我就是故意的」

宏達電8月營收2.56億元　新機U23 pro推新色搶市

陸國民主持遭保母提告「欠3年薪水」　二審扯出新內幕：農夫與蛇

伊頓參展SEMICON秀AI智慧電力　助攻客戶能源轉型

張麗善率團赴世客博宣傳雲林國際農機展　歡迎9／23- 25日來參展

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

社會熱門新聞

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選

即／高端內線交易撈15萬　審委夫妻下場曝

即／國道3車追撞起火　駕駛壓車底

《文創》修法後第一隻黃牛抓到了

員林超狂「空中步道」違建又增建？ 屋主曝真相

車故障停路肩　駕駛下車遭撞身亡

搶太妍、BLACKPINK門票僅2秒　學霸工程師起底

即／台鐵塗鴉男抓到了　4度變裝仍破功

即／國道3號北上143K「7車追撞」！　2傷送醫

雨彈狂炸！新北中和「馬路成黃河」　災情照曝光

男冒「宅神」還背個資　本名更大咖

更多熱門

相關新聞

現代IONIQ 5 N澳洲明年第1季上市

現代IONIQ 5 N澳洲明年第1季上市

Hyundai近日宣布甫於7月發表的2024 Ioniq 5 N性能電動休旅，將於明年第一季在澳洲市場推出，當地建議售價為111,000澳元起（折合新台幣約229萬）。而官方也透露將於9/15於當地啟動限時12小時的預訂活動，成功下訂者將獲得總價值約為1,000澳元的禮品。

南極研究人員重病　澳破冰船跨3500km救援

南極研究人員重病　澳破冰船跨3500km救援

斯洛維尼亞退澳洲奪4連勝！

斯洛維尼亞退澳洲奪4連勝！

重點看防澳洲新星吉迪？唐西奇這樣說

重點看防澳洲新星吉迪？唐西奇這樣說

網路賭博犯法　涉逃漏稅捐罪最重囚7年

網路賭博犯法　涉逃漏稅捐罪最重囚7年

關鍵字：

最高檢察署檢察總長邢泰釗線上賭博澳洲

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

飛機乘客腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

中國官媒突傳重磅消息！　1類股「集體暴漲」

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

Yuri祕戀春風？巫苡萱：只是去打麻將　徐乃麟秒歪樓：打完都會打別的ＸＤ

Yuri祕戀春風？巫苡萱：只是去打麻將　徐乃麟秒歪樓：打完都會打別的ＸＤ

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面