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極地救援！南極研究人員重病　澳洲出動破冰船「跨3500km搶命」

▲▼RSV Nuyina。（圖／翻攝自推特）

▲澳洲上周派出「努伊納號」破冰船前往南極救人。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

澳洲南極計劃（AAP）宣布，由於南極洲凱西考察站（Casey Station）有一名研究人員身體狀況急劇惡化，因此當局展開了一項緊急營救行動，以便這名需要專門治療研究人員可以盡快回國救治，但當局並未透露相關人員的具體疾病情況。

據BBC報導，凱西考察站坐落於南極洲偏遠地區，附近只有約20人居住在當地，醫療設施也十分有限。由於南極的氣候條件極端惡劣，附近的威爾金斯機場（Wilkins）跑道經常結冰，因此當局排除了空中救援方式，並在上周派遣「努伊納號」破冰船（RSV Nuyina）從塔斯馬尼亞島（Tasmania）前往南極救人。

據悉，努伊納號是建造成本高達5.28億澳元（約新台幣108億元）的破冰船。它擁有極佳的速度，最高可達16節，相當於每小時可以行走29公里。凱西考察站距離塔斯馬尼亞約3443公里，這意味著救援人員必須航行數日、艱辛地穿越幾千公里，才能抵達這個AAP設在南極的常年站。

報導稱，從南極洲撤離是一項複雜、昂貴且充滿危險的任務。AAP一位發言人告訴BBC，「我們人民的福祉是我們的首要任務。相關研究人員的家屬也已被通知情況，而其他在凱西考察站的人員都處於安全狀態。」

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