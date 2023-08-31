　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

▲最高檢察署日前舉辦112年夏季法學論壇 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署日前舉辦112年夏季法學論壇 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導　

最高檢察署於日前舉辦112年夏季法學論壇，針對日益猖獗的網路賭博，訂定題目「線上博奕犯罪之查緝」研討會，研究查扣相關犯罪所得之問題。會中橋頭地檢署鄭子薇主任檢察官從課稅角度切入，應沒入不法所得，始能符合社會公平正義。

▲最高檢察署日前舉辦112年夏季法學論壇 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署日前舉辦112年夏季法學論壇 。（圖／最高檢察署提供，下同）

會議由檢察總長邢泰釗主持、調查局王局長俊力、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增等現場及視訊合計近300人與會。邀請橋頭地方檢察署謝襄閱主任檢察官肇晶、鄭子薇主任檢察官等9位對線上博奕犯罪研究之專家、學者及司法人員，從各種角度深入探討各項問題，深入剖析目前在網路猖獗的網路博奕犯罪，希望能夠有效查扣犯罪不法所得。

會中舉例，2017年6月於桃園市中壢區，經營運彩網路賭博相關事業之張姓男子因業內糾紛，竟持槍以行刑式處決殺害古男等3人，旋自殺身亡，相關人等經營運彩分析公司，每月收入至少新臺幣（下同）3百萬元，暴利驚人，目前該類犯罪仍持續嚴重影響社會治安。

而一家著名線上遊戲網站以廣告招攬民眾參與，其實該網站內含有水果盤、百家樂、柏青哥、德州撲克等博弈遊戲，所屬公司年營收更曾高達45億餘元。2012年公司蕭姓負責人及其他「幣商」等經臺灣臺中地方檢察署檢察官以刑法賭博罪起訴，事後雖經法院判決無罪定讞，相關的法律問題仍有待釐清。

依最高行政法院判決認為：賭博所得仍屬所得稅法上之應稅所得，並不因賭博行為違反法律禁止規定，即否定該獲利所具「所得」屬性；賭博行為之獲利，只要未經國家沒收，實質上為賭博之人所有，應依「量能平等負擔」之稅法原則處置。從而，違法線上賭博行為，亦應課稅。

其實網路賭博如有以詐術或不正當方法逃漏稅捐者，依稅捐稽徵法第41條處5年以下有期徒刑，併科1千萬以下罰金；逃漏稅捐逾1千萬以上者，最高可處7年有期徒刑，併科1億元以下罰金。犯罪者常藉網路賭博獲取暴利，然賭博罪法定刑較輕，僅藉刑罰實難加以遏止。該項犯罪獲利驚人，若未沒收其犯罪所得，形同容任犯罪者坐擁鉅額違法利益。

鄭子薇主任檢察官從課稅角度切入，引據最高行政法院等判決為論證基礎並建議，除檢察機關等司法單位外，需與國稅局等稅捐機關間通力合作，方能打擊此類不法案件，查扣犯罪不法所得，始能符合社會公平正義，更有效維護社會治安。

ET快訊
快訊／6縣市豪大雨特報！颱風外圍環流雨強襲　最新警戒區域曝
小客車副駕「載一頭牛」　全身露在車窗外影片曝
鄭弘儀無預警辭主持「今天最後一集」！曝告別節目心聲
比基尼遮不住傲人上圍！正妹暴力身材扮娜美　網：根本本尊
親綠女醫50人管理群「-1」　網留言狂刷8字
快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網
媽留一間房「4姊弟都不要」！網見細節讚：看了很欣慰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」！內褲驗出混合DNA

獨／太魯閣號悲劇2年...車廂竟有頭蓋骨　鐵警將全面重新搜查

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝　機車卡住滿地油

爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

不給全家續租！房東收回稱自用竟「轉租7-11」　毀約代價賠百萬

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」！內褲驗出混合DNA

獨／太魯閣號悲劇2年...車廂竟有頭蓋骨　鐵警將全面重新搜查

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝　機車卡住滿地油

爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

不給全家續租！房東收回稱自用竟「轉租7-11」　毀約代價賠百萬

美股開盤「道瓊上漲100點」　力爭8月連5漲

「常被靜電電到」藏6警訊！不只太累　醫驚曝：小心糖尿病

快訊／6縣市豪大雨特報！颱風外圍環流雨強襲　最新警戒區域曝

快訊／威力彩下期衝上4.4億　今晚頭獎未送出邁入連20槓

台人被判刑220年定讞！誘33人到土耳其做詐騙　下飛機就變豬仔

陳艾琳結婚4年「和尪關係變緊張」　鬼混喝醉成導火線…1舉動回溫

「阿拉伯黛安娜」中東最美王后慶53歲生日！　絕美慶生照曝光

失眠又腰痠背痛？營養師教吃「6種食物」改善更年期不適症狀

不斷更新／罕見！兄弟促請裁決卻暴傳

「尿尿會刺痛」醫曝7原因！不只膀胱炎　染性病也會

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

社會熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

少女遭4女霸凌　施暴者父竟嗆：是她太白目

羅淑蕾告郭新政盛竹如　二審逆轉有罪

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女回應了

即／上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

即／高雄小牛+BMW挨8槍　車主曾砍傷超艾夾

詐團「S姊」不認罪求交保　檢開砲了

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

緯創保全拉水線失去心跳　電擊醒來問：火滅了嗎

更多熱門

相關新聞

im.B詐騙案　高檢署公布調查結果

im.B詐騙案　高檢署公布調查結果

im.B詐騙案偵查終結，檢方起訴主謀曾耀鋒等30人。而本案爆發時，立委曾在5月間質詢，有台灣高等檢察署「明星檢察官」涉入本案，檢方因此介入調查。高檢署於29日公布調查結果，認為該名檢察官雖兩度與曾男同桌共席，但該名檢察官事先並不知情，並無違反倫理規範或有何不當。

名檢劉承武告住戶個資法　再判無罪

名檢劉承武告住戶個資法　再判無罪

女監收容人暴斃！獄方否認防治登革熱過勞

女監收容人暴斃！獄方否認防治登革熱過勞

檢警調廉移選舉查察座談　陳建仁：阻絕境外勢力+資金介入

檢警調廉移選舉查察座談　陳建仁：阻絕境外勢力+資金介入

士檢社勞人「清水溝倒垃圾」　訪查all pass

士檢社勞人「清水溝倒垃圾」　訪查all pass

關鍵字：

最高檢署檢察總長邢泰釗網路賭博鄭子薇檢察官

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面