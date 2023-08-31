網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

▲最高檢察署日前舉辦112年夏季法學論壇 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署於日前舉辦112年夏季法學論壇，針對日益猖獗的網路賭博，訂定題目「線上博奕犯罪之查緝」研討會，研究查扣相關犯罪所得之問題。會中橋頭地檢署鄭子薇主任檢察官從課稅角度切入，應沒入不法所得，始能符合社會公平正義。

會議由檢察總長邢泰釗主持、調查局王局長俊力、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增等現場及視訊合計近300人與會。邀請橋頭地方檢察署謝襄閱主任檢察官肇晶、鄭子薇主任檢察官等9位對線上博奕犯罪研究之專家、學者及司法人員，從各種角度深入探討各項問題，深入剖析目前在網路猖獗的網路博奕犯罪，希望能夠有效查扣犯罪不法所得。

會中舉例，2017年6月於桃園市中壢區，經營運彩網路賭博相關事業之張姓男子因業內糾紛，竟持槍以行刑式處決殺害古男等3人，旋自殺身亡，相關人等經營運彩分析公司，每月收入至少新臺幣（下同）3百萬元，暴利驚人，目前該類犯罪仍持續嚴重影響社會治安。

而一家著名線上遊戲網站以廣告招攬民眾參與，其實該網站內含有水果盤、百家樂、柏青哥、德州撲克等博弈遊戲，所屬公司年營收更曾高達45億餘元。2012年公司蕭姓負責人及其他「幣商」等經臺灣臺中地方檢察署檢察官以刑法賭博罪起訴，事後雖經法院判決無罪定讞，相關的法律問題仍有待釐清。



依最高行政法院判決認為：賭博所得仍屬所得稅法上之應稅所得，並不因賭博行為違反法律禁止規定，即否定該獲利所具「所得」屬性；賭博行為之獲利，只要未經國家沒收，實質上為賭博之人所有，應依「量能平等負擔」之稅法原則處置。從而，違法線上賭博行為，亦應課稅。

其實網路賭博如有以詐術或不正當方法逃漏稅捐者，依稅捐稽徵法第41條處5年以下有期徒刑，併科1千萬以下罰金；逃漏稅捐逾1千萬以上者，最高可處7年有期徒刑，併科1億元以下罰金。犯罪者常藉網路賭博獲取暴利，然賭博罪法定刑較輕，僅藉刑罰實難加以遏止。該項犯罪獲利驚人，若未沒收其犯罪所得，形同容任犯罪者坐擁鉅額違法利益。

鄭子薇主任檢察官從課稅角度切入，引據最高行政法院等判決為論證基礎並建議，除檢察機關等司法單位外，需與國稅局等稅捐機關間通力合作，方能打擊此類不法案件，查扣犯罪不法所得，始能符合社會公平正義，更有效維護社會治安。