快訊／13:21高雄茂林區規模4.3地震「深度僅5公里」　最大震度4級

▲高雄市茂林區發生芮氏規模4.3地震。（圖／氣象局提供）
生活中心／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心資料，今天下午1時21分高雄市茂林區發生芮氏規模4.3地震，震央在高雄市政府東北方48.7公里處，深度5公里，屬於極淺層地震。
氣象局指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在高雄市六龜。
根據氣象局測報資料，震度4級地區為高雄市，震度2級地區為屏東縣、台南市、嘉義縣，震度1級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣。
【第066號 顯著有感地震 地震報告】
發震時間：112年09月06日13時21分38秒
震央位置：北緯22.9° 東經120.68°
震源深度：5公里
芮氏規模：4.3
相對位置：高雄市政府東北方 48.7 公里 (位於高雄市茂林區)
各地震度級：
● 高雄市地區最大震度4級
4級：六龜
3級：旗山、甲仙
2級：桃源
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：三地門、瑪家
1級：九如、屏東市
● 台南市地區最大震度2級
2級：楠西
1級：善化、白河、七股、新化
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：民雄、太保市、大埔
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：二林、員林
此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。
責任編輯：陳嘉恩
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