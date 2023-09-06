梅山斷層逾百年沒活動！學者示警：還有更大地震「1周內特別留意」

▲根據中正大學觀測資料顯示，嘉義地區近期地震活動規模有變大趨勢，且接近梅山斷層。（圖／温怡瑛提供）

記者許敏溶／台北報導

嘉義縣新港鄉昨發生規模5.5有感地震。中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛今（6日）指出，從這起地震的震源機制與地震活動看來，比較可能和梅山斷層系統有關，而梅山斷層已超過100年沒有活動，5.5地震對釋放累積能量有限，加上近期嘉義地區地震活動出現「間隔時間變短、地震規模越來越大」趨勢，故不排除還有更大地震可能，未來一周要特別注意，請民眾做好防震準備。

嘉義縣新港鄉昨發生規模5.5有感地震，由於最近該地區地震不斷，加上地震鄰近梅山斷層，不禁讓民眾聯想起1906年時，因為梅山斷層導致嘉義發生規模7.1強震。

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中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛今天表示，雖然昨天震央距離梅山斷層有點距離，但近期新港地區地震活動大致都呈現東西走向，地震深度都小於10公里，近期地震不排除和梅山斷層有關，分析相關震源機制與地震活動，比較可能是梅山斷層系統下的一些分支小構造有關。

温怡瑛更提醒，近期嘉義地區地震頻繁，一開始是8月16日，地震規模僅有4，間隔約兩周後，8月底發生規模4.5，昨天又發生規模5.5地震，從地震間隔與規模看來，可觀察到「地震間隔時間越來越短、地震規模越來越大」趨勢，地震活動若再往東就是梅山斷層，所以未來一周不排除有更大地震，請民眾做好防震準備。

此外，温怡瑛表示，從8月16日新港發生地震後，中正大學團隊就陸續到震央附近架設地震觀測儀器，在8月31日規模4.5地震後，又增加測站數量，目前已有超過30個測站，未來將會分析更多測站收到的相關資料。

▲根據中正大學觀測資料，嘉義地區近期地震活動規模有變大趨勢，圖為中正大學架設地震觀測站。（圖／温怡瑛提供）