年輕妹脫光光「裸逛」五星飯店！大尺度影片流出　路人直擊看傻

▲年輕女「全裸逛飯店」影片瘋傳。（圖／翻攝自影片）

文／香港01

賭博時會令人大腦釋出多巴胺，不論贏輸也會令你感到興奮，因此有不少人在賭博時漸漸失去理智，最終輸個清光，所以要緊記要理性博彩，小賭怡情！日前（1日）網上瘋傳一段影片，片中一名女子疑以全裸姿態在澳門某酒店大堂散步，畫面更令網民目瞪口呆。

澳門近年有愈來愈多瑰麗堂皇的大型酒店建成，除了宏偉的建築外，大型的博彩娛樂賭場同樣吸引不少旅客到訪試試運氣。有網民在日前貼出一段約10秒的影片，以清晰的10個大字寫上「澳門賭場唔著衫周圍走（翻譯：澳門賭場不穿衣服到處走）」。

片段中一名身形瘦小、黑色及肩短髮、年齡介乎2-30歲的年輕女子，僅穿著酒店薄薄的紙拖鞋，以全裸的姿態在酒店空蕩蕩的大堂中快步來回。影片未有標明拍攝時間，但是未有其他旁人經過，可能為深夜無人時分。

據影片上方酒店指示牌可見「巴黎人自助餐」，推測出地點應為澳門巴黎人五星級大型酒店內，左轉便是「娛樂場」的地點，背景中也可聽到疑似歌聲。

全裸女子先是背著鏡頭，露出臀部和背影，在酒店大堂的走廊經過數間商戶包括位元堂和鉅記餅家、男廁女廁，再面向鏡頭經過某名店的玻璃櫥窗，全程「如入無人之境」。然而，影片中未有任何對話，未有透露出女子使用哪一種語言，女子為何不穿著任何衣服周圍走的真實原因也是一個謎。

網民看到影片後不禁驚嘆「好癡線（翻譯：好神經病）」，至於為何女子要在「澳門賭場唔著衫周圍走」，則笑稱她可能是剛在賭場內玩得過於盡興，最終「正宗輸到底褲都冇埋（翻譯：輸到內褲也沒有了）」、「真正輸清光」、「輸到清光原來是真的會發生」、「財散人安樂」、「可能輸大咗，諗住除曬衫行幾圈邪一邪佢，跟住著返衫再去博過」。不過也有網民擔心她是否精神出現問題，如喝醉酒、受藥物影響等，還害怕她是被不法之徒威脅才被迫全裸周圍走。

【本文獲《香港01》授權轉載。】