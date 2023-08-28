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淫狼攝影師下藥！小模喝了後…只記得全裸趴跪他在後面

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲淫狼攝影師下藥性侵，法院重判10年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市徐姓男子前年以拍攝專輯封面為由，約了一名20歲的女網友小微（化名）前來工作室，並趁機在熱巧克力中下藥，迷昏小微。過程中，小微只記得自己稍微醒來，全裸趴跪，徐男正在她後面，但又陷入昏迷。最高法院審理後，將徐男重判10年定讞。

判決指出，徐男2019年間透過交友軟體認識小微，隔年初他私訊小微，邀請小微來大安區的租屋處拍攝專輯封面。小微到場後，徐男假意拿出一杯熱巧克力，讓她飲用。但飲料中早已被徐男摻入氟硝西泮（Flunitrazepam，即FM2），小微喝下沒多久，就開始意識不清，最後躺在徐男的床上睡著。

徐男開始性侵小微，小微恍惚中依稀記得因疼痛而稍微醒來，發現自己全裸趴跪，徐男正打算從身後進攻，小曼只問了「Are you fucking my ass？」後又睡著。還好小微男友這時趕來，趕緊將她帶走並驗傷、提告，徐男遭提起公訴。

法院審理時，徐男均否認犯罪，辯稱2人情投意合才發生關係。但法院根據小曼手機中無意錄下的影片，發現手機鏡頭對著天花板，錄下雙方對話，小曼確實逐漸語無倫次，甚至一再問「What's that？」。另外再根據醫院檢驗結果，法院認定徐男確實下藥性侵，考量他犯後毫無悔意、不斷狡辯，因此一二審均將他重判有期徒刑10年。

全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。此外，小微也起訴請求賠償200萬元，一審法院審理後，認為徐男惡性重大，造成小微嚴重身心受損，判處徐男須賠償100萬元，目前上訴二審審理中。

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