清純女研究生暈船酒店男模　出場要先繳保證金...她急轉5萬點數

記者邱中岳／台北報導

北市1名女研究生，在網路認識1名男網友，男子自稱在酒店擔任「男模」，雙方相約見面，但是男子卻表示，要透過經理確認個資才可以「買出場」，女子不疑有他立刻衝到超商要儲值點數，店長發現後立刻通知警方到場處理。

警方調查，1名長相甜美27歲的宋姓女子，平時在私立大學攻讀研究所，在日前焦急跑到超商，表示要購買5萬元Apple store點數驗證身分，經驗老道的店長馬上認為可能是詐騙，立刻通知警方到場處理，警方到場後也立刻對宋女展開「勸說」。

▲女子約男模網友見面，險被騙走5萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

宋女表示，在交友APP上認識1名叫「陳樂揚」的男子，2人穩定聊天後決定相約見面，但是陳樂揚表示是在學學生，且平時在酒店兼職男模，見面前需要告知經理，由經理安排確定個資，且支付擔保金5萬元，女子竟然當場答應。

陳樂揚遂於電話中指示宋女操作購買Apple store點數5萬元，沒想到卻被超商店長一眼識破，也立刻通知警方到場處理，最後宋女釋懷、理解後，才保住積蓄5萬元。

▲宋女在網路上認識自稱陳樂揚的男子，表示從事男模，見面要先交保證金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方提醒，由於網路交友盛行，透過網路無法判斷對方真實身分，常見謊騙交友見面需先購買遊戲點數「驗證身分」以騙取錢財，遊戲點數無法「驗證」身分，民眾只要聽到用點數「驗證身分」、「付保證金」等關鍵字即是詐騙手法。