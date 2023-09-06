陳吉仲批「要求進口又要罵」　王鴻薇回嗆：鬼扯蛋的多重狡辯！

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

超思公司進口巴西蛋爭議越演越烈，農業部長陳吉仲6日提及，年初雞蛋供應緊張時，國民黨立委李德維、王鴻薇等頻在立院要求進口蛋，現在不缺蛋又開罵，「這就是雞蛋的多元宇宙。」對此，王鴻薇6日在臉書發文回嗆，「這種辯詞根本是鬼扯蛋的多重狡辯！立委本於職權，讓農委會緊急向國外進口雞蛋，但陳吉仲卻說不清楚講不明白，再多的狡辯也不能掩蓋黑箱補助的事實。」

王鴻薇表示，陳吉仲為了超思滅火，竟然稱她和李德維在立法院質詢要求進口雞蛋，現在卻反過來罵說這是「蛋的多重宇宙」，質疑「陳吉仲是把大家當傻瓜嗎？這種辯詞根本是鬼扯蛋的多重狡辯。」

「立委讓你進口雞蛋，解決每天民眾為了買蛋大排長龍的問題，但立委有讓你黑箱補貼一個資本額僅50萬的一人公司嗎？」王鴻薇指出，去年到今年初國內嚴重缺蛋，農會前面每天排滿人龍，這是陳吉仲的失職無能。立委本於職權，讓農委會解決嚴重供應不足，緊急向國外進口雞蛋，當時他還說會「知所進退」，結果現在不但未退，還高升農業部長。

王鴻薇痛批，陳吉仲爆發補助超思1.7億疑案，竟然拿她和李德維出來救援，她開嗆「我有叫你找一家一人公司來進口8800萬顆雞蛋？有叫你黑箱補助超思1.7億嗎？自己說不清楚講不明白，還蛋的多重宇宙，再多的狡辯也不能掩蓋黑箱補助的事實。」