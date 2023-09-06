　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今天就喝！超商思樂冰特大杯「只要39元」爽喝　咖啡買3送1

▲▼7-11思樂冰特大杯。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰特大杯特價39元爽喝。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今天就喝！超商超人氣思樂冰今（6）日起「免費增量不加價」，特大杯思樂冰特價只要39元，3款口味任你爽喝；另外，超商還有「濃萃美式／濃萃拿鐵買3送1」優惠，即日起至9/19止可要把握便宜買。

7-11門市今（6）日開賣「思樂冰特大杯優惠」，一路爽喝到9/19止，原價45元的特大杯思樂冰，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你喝個過癮。

不僅如此，7-11門市今（6）日起至9/19止還有「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵買3送1」優惠，不限冷熱；另外，CITY CAFE攜手To b. by agnès b.共同推出限量「經典冰可可」，即日起好評再加碼至9/9止於「OPEN POINT行動隨時取」推出2杯優惠價140元，每日限量5000組，每日每會員限購2組。

▲▼7-11 CITY CAFE首度攜手法國經典時尚品牌To b. by agnès b.共同推出「經典冰可可」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「To b. by agnès b.經典冰可可」香氣濃郁、口感十分有層次。（圖／記者周姈姈攝）

麥當勞即日起至9/19止也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送5大品項限時買1送1。（示意圖）

ET快訊
Lisa跳一半「半顆蜜臀掉出」！　畫面瘋傳
學者示警：還有更大地震！　「1周內特別留意」
姚明「決定」讓中華隊不能打！　籃協怒了：要求給解釋
快訊／全國首例！　修法第一隻黃牛抓到了
八方雲集爆「鍋貼有蛆」　衛生局稽查3缺失：最高可罰2億
三上悠亞「1夜輪約2超紅男偶像」！　極樂行程曝
LIVE／八方雲集爆有蛆「煎台140度不可能」　熱狗新歌抄襲
快訊／20縣市大雨特報！　警戒到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

想擺脫眼鏡？SMILE Pro全飛秒近視雷射　單眼雷射10秒搞定安全大提升

感受食尚魅力！家樂福「從i開始　影響力市集」本周末登場　吃、喝、玩、樂新亮點

今天就喝！超商思樂冰特大杯「只要39元」爽喝　咖啡買3送1

毛孩99購物節！東森購物網推薦超值寵物商品　東森幣折抵10%

超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　可以寄杯、互換冷熱

外送員安心了！foodpanda祭安全獎勵金、免費健檢　事故降低三成

思樂冰免費增量爽喝！連續2周「特大杯只要39元」　3款口味任選

【廣編】健康可以很美味！解饞首選AB優酪乳推出「AB+優格新系列」

電商99購物節開跑省錢攻略　9／9熱銷強品殺到最低9元起

整塊鮭魚排尬柑橙茴香醬！　速食店最新「野生鮭魚堡」開吃了

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

柯文哲新竹老家捲違建風波　柯媽落淚...哽咽喊「被欺負」

想擺脫眼鏡？SMILE Pro全飛秒近視雷射　單眼雷射10秒搞定安全大提升

感受食尚魅力！家樂福「從i開始　影響力市集」本周末登場　吃、喝、玩、樂新亮點

今天就喝！超商思樂冰特大杯「只要39元」爽喝　咖啡買3送1

毛孩99購物節！東森購物網推薦超值寵物商品　東森幣折抵10%

超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　可以寄杯、互換冷熱

外送員安心了！foodpanda祭安全獎勵金、免費健檢　事故降低三成

思樂冰免費增量爽喝！連續2周「特大杯只要39元」　3款口味任選

【廣編】健康可以很美味！解饞首選AB優酪乳推出「AB+優格新系列」

電商99購物節開跑省錢攻略　9／9熱銷強品殺到最低9元起

整塊鮭魚排尬柑橙茴香醬！　速食店最新「野生鮭魚堡」開吃了

新疆水產「新鮮」陸續上市還外銷！　首批成熟螃蟹直送長三角　

染黑又染紅！民眾黨幹部被爆「洪門」背景　她酸：中國統戰夢幻選手

任賢齊被樂天女孩包圍！　被他爆料「1分鐘就不行了」

諷鍾小平「三進三出」國民黨、議員快落選　應曉薇重申參選到底

切割NONO仍驚爆收攤　虎霸雞排房東「開天價」招租

嚇死人！2男墓園放水雷炮發巨響　遭攔查竟稱「好玩」

ENERGY正式合體倒數！阿弟預約小巨蛋演唱會

T1台中太陽赴日移地訓練　與兩日職籃隊伍交流遇「熟面孔」

U18／柯敬賢敲全壘打指向天空　天上的爸爸「有幫忙推」

「液體OK繃」塗一下超方便！食藥署曝成分：1族群別用

消費熱門新聞

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

思樂冰特大杯只要39元！3款口味任選

超商「9元霜淇淋」限定12天搶！

超商首賣南蠻雞便當、爆餡金沙乳酪

速食店最新「野生鮭魚堡」開吃了

美式賣場也辦婦幼展？爸媽口耳相傳進場「囤貨」攻略

SYM迪爵125「破天荒最高補助23,800元」　第一好WOO115汰舊優惠再加碼

超商美式、拿鐵買3送3只有今天！

家樂福從i開始影響力市集登場

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗吃泡麵太享受　

超商「美式買1送1」只有今天！

「7款古娃娃甜點」超商限定吃！

好市多2023日本必買神物緊急補貨

速食店9塊雞桶下殺68折只有10天

更多熱門

相關新聞

姓名3字同音「瀧厚中秋」整桌7折

姓名3字同音「瀧厚中秋」整桌7折

中秋優惠再增1家！瀧厚炙燒熟成牛排9月8日起至10月1日特別推出尋人活動，4人同行、其中1人名字3字同音「瀧、厚、中、秋」，整桌打75折，同音1字也有享有點菲力免費升級套餐優惠。另外，歡慶新北蘆洲及苗栗頭份新門市開幕，全台分店即日起至9月14日法式牛肝菌菇燉飯半價，9月15日至9月30日酥炸魚柳條買1送1。

輔仁大學「食科冰淇淋」9/11開賣

輔仁大學「食科冰淇淋」9/11開賣

2個要價1200元！安永集團推軟殼龍蝦堡

2個要價1200元！安永集團推軟殼龍蝦堡

米其林二星RAW前主廚新餐廳9/16開幕

米其林二星RAW前主廚新餐廳9/16開幕

思樂冰特大杯只要39元！3款口味任選

思樂冰特大杯只要39元！3款口味任選

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠思樂冰優惠

讀者迴響

熱門新聞

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

快訊／日圓好甜！現鈔驚見「0.21」字頭　10萬台幣多賺逾3萬日圓

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面