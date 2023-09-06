今天就喝！超商思樂冰特大杯「只要39元」爽喝　咖啡買3送1

▲7-11思樂冰特大杯特價39元爽喝。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天就喝！超商超人氣思樂冰今（6）日起「免費增量不加價」，特大杯思樂冰特價只要39元，3款口味任你爽喝；另外，超商還有「濃萃美式／濃萃拿鐵買3送1」優惠，即日起至9/19止可要把握便宜買。

7-11門市今（6）日開賣「思樂冰特大杯優惠」，一路爽喝到9/19止，原價45元的特大杯思樂冰，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你喝個過癮。

不僅如此，7-11門市今（6）日起至9/19止還有「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵買3送1」優惠，不限冷熱；另外，CITY CAFE攜手To b. by agnès b.共同推出限量「經典冰可可」，即日起好評再加碼至9/9止於「OPEN POINT行動隨時取」推出2杯優惠價140元，每日限量5000組，每日每會員限購2組。

▲「To b. by agnès b.經典冰可可」香氣濃郁、口感十分有層次。（圖／記者周姈姈攝）

麥當勞即日起至9/19止也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲麥當勞歡樂送5大品項限時買1送1。（示意圖）