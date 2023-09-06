超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　可以寄杯、互換冷熱

▲超商今天限時搶指定咖啡買6送6。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控手刀囤起來！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有極鬆餅買6送3、罐裝咖啡買6送6、香草卡士達泡芙買2送1等共3大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡還開放寄杯、冷熱互換。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有優惠。

全家9月好咖日祭出4大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2024年3月31日，加碼還有「極鬆餅買6送3（口味任選）」、「Let’s Café罐裝咖啡（無砂糖咖啡拿鐵、咖啡拿鐵）買6送6」、「minimore香草卡士達泡芙買2送1」等3大好康，提醒罐裝咖啡及鬆餅可兌換到2023年12月31日、香草卡士達泡芙則須在2023年9月30日前兌換完畢，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取祭出限時咖啡飲品優惠。

另，7-11今（6）日、明（7）日也於OPEN POINT行動隨時取祭出每日限量「精品小農水果冰磚系列檸靜時光／橙香陽光買2送2」、「中杯精品冰燕麥拿鐵／冰生椰厚拿鐵2杯120元」等限定咖啡飲品優惠，限線上支付購買，每人限購4組，兌換期限至9月30日止。