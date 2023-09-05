裸男在超商捏乳頭！他揪人深夜包場「多人運動」　總公司回應了

▲有網友轉貼臉書社團貼文。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

路口時常可見便利商店，若深夜想買東西非常方便。不過近日有男網友貼出某社團的截圖，從內容可見，發文者想要找人「協助進行多人運動及拍攝」，至於地點則選在北北基地區的某家便利商店。對此，就讓不少網友看傻眼。

男網友在Dcard上，以「便利商店淪為砲場」為標題發文，並貼出一張臉書社團貼文的截圖。從圖片可見，發文者Hashtag「便利商店好蒿爽爽」，接著寫道「需要幾個不分偏零或是純零，協助進行多人運動及拍攝，地點會在北北基地區某便利商店包場，時間會在平日或假日的深夜時段」。

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看到貼文內容後，男網友便在Dcard上直呼，超商是會暫停營業嗎？他可不想以後去超商買東西，結果手上物品卻沾過其他人的體液，誰知道這些人會不會把「子孫」噴在貨架上？想到就反胃。

▲原發文者再發文。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，底下網友紛紛留言，「怕是連同便利店員工出的主意？可以逃避所有鏡頭跟關店一陣子」、「加盟主路過，之前有發生過員工把濕襪子放到微波爐的，就已經整家店被抄掉了。這個還拿來拍片，被抓到是哪家公司絕對會追究到底」、「台灣真的越來越多怪人」、「真的超噁，有夠沒素質」、「就算100%合法好了，還是會有衛生問題」。

留言串中，還有另名網友接續貼出臉書社團的截圖，原發文者發文表示，「昨天的超商文被外轉到Dcard了，謝謝大家讓我們紅起來，但我還是要說過程一切都合法，就算要查也一定不會有事的」。該發文者也在留言處表示，「照片都備份了我也不怕他們去查，要查也只會查無該地而已，別人蓋個攝影棚也要管」。

▲原發文者說，「別人蓋個攝影棚也要管」。（圖／翻攝自Dcard）

這樣的說法，仍有網友質疑，「他說是攝影棚啦，鬼才相信」、「如果真的只是攝影棚，應該在內文就先說了吧？還要等別人質疑才來澄清喔，心虛了」。

針對此事，《ETtoday新聞雲》比對四大超商門市後，已聯繫超商了解詳細狀況，超商總公司回應，「由於影像模糊，無法辨識為哪個場域所發生，若門市有類似拍攝不當影片與行為，損及企業形象，將進行追究相關責任。」

另也有熱心網友透露，她已經致電公司，客服告訴她「公司已經報警處理了，以維護公司與消費者權益，且感謝我的提醒」。

▼有熱心網友分享後續。（圖／翻攝自Dcard）