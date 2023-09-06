陳吉仲公開超思購蛋合約　王鴻薇揪疑點：滅火不成更顯內部黑箱

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

超思公司進口巴西蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲6日親上火線舉行記者會主動公開中央畜產會和超思簽定的緊急進口雞蛋合約內容，強調並無圖利廠商，並表示面對外界抹黑，將提告前立委邱毅、國民黨台北市議員徐巧芯。對此，國民黨立委王鴻薇就在臉書揪出記者會疑點大批，陳吉仲滅火不成，反而更顯內部黑箱作業。

王鴻薇表示，早上陳吉仲為了超思雞蛋議題親上火線，召開說明記者會，但整場記者會滅火不成，反而更顯內部黑箱作業，陳吉仲在今天記者會告訴說早在2月24日就公告「為滿足國內雞蛋需求公布雞蛋專案進口方案」給所有業者，一切公開沒有黑箱，但她也揪出其中疑點。

第一，王鴻薇指出，根據農業部（當時農委會）的內部公文早就打臉陳吉仲，2月24日行文給衛福部食藥署，內文寫得很清楚2月24日才只是「規劃」專案自菲律賓、巴西、波蘭辦理進口雞蛋與其加工品，而且還要求輸出國承諾「輸台蛋品符合我國衛生食品安全規範」根本連輸出國家相關配套都還沒談好，而且這些文件都是內部政府單位聯絡公文，外界要如何得知這些配套？

第二，王鴻薇提到，陳吉仲記者會上說，畜產會吸收含報關、管銷費用等管銷成本，服務手續費，如果政府都相關支出這個程度，為什麼不直接由政府進行採購？為什麼還要透過資本額50萬的超思？陳吉仲說什麼政府不能出面貿易，請問一下台農發不是農業部的公司嗎？到底在說什麼鬼？

王鴻薇也喊話陳吉仲，如果當時相關方案根本都還沒處理，政府內部也還在溝通聯絡，哪來的公開透明可言？陳吉仲要不要把3月10日、3月14日公開會議紀錄拿出來，2月24日公開的方案是什麼？洽詢廠商條件是什麼？為什麼不要農委會自己公司台農發出來買？為什麼就是要超思？

王鴻薇批評，整場記者會不但沒有解決問題，反而增加更多疑點還公然說謊，她也諷刺，「陳吉仲居然還要告人？不知道誰給他的勇氣？」