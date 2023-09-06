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社會 社會焦點 保障人權

當前夫公司負責人！女強人欠稅不繳　「30坪商圈宅」慘被681萬法拍

▲▼法拍屋。（圖／法務部執行署台中分署）

▲台中一名邱女為某公司負責人，欠下70多萬營業稅、勞健保費用，房子被法拍。（圖／法務部執行署台中分署）

記者許權毅／台中報導

台中一名41歲邱女替前夫的公司擔任負責人，該公司欠下營業稅、勞健保等費用共71萬。案件經移送行政執行署後，發現邱女名下有一棟位在東海大學附近的30坪房屋，屋齡僅13年，經執行官多次給予寬限，邱女仍無法繳納欠款，昨日將該屋進行法拍，有14組競標，最終以681萬8000元拍定，邱女還完欠款與民間債務後，還可拿回200多萬。

法務部行政執行署台中分署指出，義務人邱女為某進出口貿易公司負責人，該公司2015年欠下營業稅、2017年起更是欠下多筆勞健保費用，累計71萬5941元。案件經移送後，由彰化分署強制執行，原本邱女稱，因為公司營運困難，要申請分期繳納，並願意當擔保人，卻未按期繳交，彰化分署查到邱女在台中有不動產，將案件交給台中分署執行。

▲▼法拍屋。（圖／法務部執行署台中分署）

▲該30坪房屋位在東海大學商圈，附近行情約30萬／坪，本次法拍總價僅681萬，僅約22萬／坪。（圖／法務部執行署台中分署）

台中分署檢視該建物，位在台灣大道五段71巷，緊鄰東海大學商圈，附近生活機能良好、交通便捷，屋鄰僅13年，權狀地坪30坪、實際面積29坪。承辦的執行官依照過往經驗，認為邱女無法繳納，可能是受到疫情或是其他因素影響，決定將該房屋查封但不拍賣，再度給予邱女寬緩機會，通知她到分署說明。

▲▼法拍屋。（圖／法務部執行署台中分署）

不料，經數次通知邱女，邱女均無現身，直到今年5月，執行署決定進行拍賣，邱女才急忙到台中分署說明。邱女稱，該公司是前夫負責經營，自己只是擔任負責人，公司欠稅後，前夫又要她擔任擔保人，以為前夫會按期繳納，便沒有過問，願意籌錢繳清，但邱女始終沒繳清欠款。

台中分署在昨（5日）進行第二次法拍，高達14組競標，最終以681萬8000元拍定，相當於一坪僅22萬元，附近行情則約一坪30萬起跳，差距不小，可說是「買到賺到」。邱女在扣除欠稅、勞健保費以及民間債務，尚可拿回約200多萬元，解除債務窘境。

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