獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

記者游瓊華／台中報導

昔日被稱為一中商圈地標的麥當勞尊賢店，在一中街開業32年，是不少人的童年回憶，今年5月熄燈消費者心碎，停業當晚更湧入大批麥粉拍照打卡留念。時隔數月，麥當勞一中店已在暑假帶著新裝悄悄地在三民路上回歸，且距離舊址僅數百公尺，不同過往設在大樓的1、2樓空間，新分店是設在透天的1層樓，而下周一、9月11日開始，更將開始提供24小時服務！

▲一中商圈地標大復活！麥當勞尊賢店停業3個月重開，9月11日恢復24hrs營業。（圖／記者游瓊華攝）



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▲一中商圈地標大復活！麥當勞尊賢店停業3個月重開，9月11日恢復24hrs營業。（圖／記者游瓊華攝）



台中市一中商圈「地標級」麥當勞在5月宣告熄燈，當晚有近30名前員工、休假員工現身，晚間8點一到，店家服務完最後一位客人後，由店經理帶領員工向消費者鞠躬致謝，並大喊「後會有期」。

今年8月一中街麥當勞在三民路上重新開幕，營運一個多月吸引不少老顧客回流，但營業時間不如過往24小時，目前營業時間僅清晨6點到午夜12點鐘，也讓不少夜貓子哀號。不過內部消息透露，一中商圈麥當勞將在下周一、9月11日恢復24小時營業，屆時可滿足各時段消費者需求。

▲麥當勞尊賢店停業3個月重開，9/11恢復24hrs營業。（圖／記者游瓊華攝）



房仲業者沈政興表示，麥當勞尊賢店的新址過往是皮件店，當時賣了2年，新屋主買下後出租給麥當勞，新舊店面距離不遠，對消費者影響不大，「舊店位在大樓內，且一個月租金40、50萬元，受到消防法規趨嚴謹，若要更改成符合法規對麥當勞成本太大，新址是透天厝的一樓，法規上相對大樓寬鬆，加上店租相對便宜，應是讓麥當勞移址重新開業的主要原因！」