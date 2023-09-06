　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

記者游瓊華／台中報導

昔日被稱為一中商圈地標的麥當勞尊賢店，在一中街開業32年，是不少人的童年回憶，今年5月熄燈消費者心碎，停業當晚更湧入大批麥粉拍照打卡留念。時隔數月，麥當勞一中店已在暑假帶著新裝悄悄地在三民路上回歸，且距離舊址僅數百公尺，不同過往設在大樓的1、2樓空間，新分店是設在透天的1層樓，而下周一、9月11日開始，更將開始提供24小時服務！

▲一中商圈地標大復活！麥當勞尊賢店停業3個月重開　9/11恢復24hrs營業。（圖／民眾提供）

▲一中商圈地標大復活！麥當勞尊賢店停業3個月重開，9月11日恢復24hrs營業。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一中商圈地標大復活！麥當勞尊賢店停業3個月重開　9/11恢復24hrs營業。（圖／民眾提供）

▲一中商圈地標大復活！麥當勞尊賢店停業3個月重開，9月11日恢復24hrs營業。（圖／記者游瓊華攝）

台中市一中商圈「地標級」麥當勞在5月宣告熄燈，當晚有近30名前員工、休假員工現身，晚間8點一到，店家服務完最後一位客人後，由店經理帶領員工向消費者鞠躬致謝，並大喊「後會有期」。

今年8月一中街麥當勞在三民路上重新開幕，營運一個多月吸引不少老顧客回流，但營業時間不如過往24小時，目前營業時間僅清晨6點到午夜12點鐘，也讓不少夜貓子哀號。不過內部消息透露，一中商圈麥當勞將在下周一、9月11日恢復24小時營業，屆時可滿足各時段消費者需求。

▲一中商圈地標大復活！麥當勞尊賢店停業3個月重開　9/11恢復24hrs營業。（圖／民眾提供）

▲麥當勞尊賢店停業3個月重開，9/11恢復24hrs營業。（圖／記者游瓊華攝）

房仲業者沈政興表示，麥當勞尊賢店的新址過往是皮件店，當時賣了2年，新屋主買下後出租給麥當勞，新舊店面距離不遠，對消費者影響不大，「舊店位在大樓內，且一個月租金40、50萬元，受到消防法規趨嚴謹，若要更改成符合法規對麥當勞成本太大，新址是透天厝的一樓，法規上相對大樓寬鬆，加上店租相對便宜，應是讓麥當勞移址重新開業的主要原因！」

ET快訊
快訊／賴清德老家認定違建　礦務局：說不過去
下班注意！20縣市豪大雨特報　劇烈雷雨再炸2天
快訊／大雨狂炸！　國道「7車連環撞」
486先生出事了！　他公開認錯「若被開除，1萬元黨費還我」
快訊／又有天坑！　轎車輪胎被吃掉
快訊／林秉聖「雙約風波」無解　籃協不管了
快訊／知名貴族學校爆掏空4000萬　董事長等9人遭約談
快訊／彰化暴雨狂炸！泥流傾瀉「員林又淹了」
台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不跟柯侯！65歲以上老人免健保費　衛福部擬限「第六類」弱勢

舊iPhone都壞了「等不到1功能」　一票也想哭：6年了還沒出

下班注意！20縣市豪大雨特報　午後劇烈雷雨再炸2天

臺北捷運與法務部調查局簽署「資通安全MOU」　打造更堅固的資安防線

486先生出事了！　他公開認錯「若被開除，1萬元黨費還我」

颱風接力報到重創南投蔬菜產地　菠菜每公斤飆破400元

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

疫苗受害救濟遭批慢！疾管署喊案件暴增18倍　審查專家增至逾50人

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了　淪一片廢墟

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

不跟柯侯！65歲以上老人免健保費　衛福部擬限「第六類」弱勢

舊iPhone都壞了「等不到1功能」　一票也想哭：6年了還沒出

下班注意！20縣市豪大雨特報　午後劇烈雷雨再炸2天

臺北捷運與法務部調查局簽署「資通安全MOU」　打造更堅固的資安防線

486先生出事了！　他公開認錯「若被開除，1萬元黨費還我」

颱風接力報到重創南投蔬菜產地　菠菜每公斤飆破400元

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

疫苗受害救濟遭批慢！疾管署喊案件暴增18倍　審查專家增至逾50人

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了　淪一片廢墟

逛街遇騎士冒雨也要下車合照　郭台銘：這是民意

西螺「森活武樹公園」營造多樣化生態　再奪美國繆思設計銀獎

桃捷綠線機廠工程費恐墊高8億　鄭文燦斥：沒常識的抹黑

快訊／因道路中斷！　台東縣府宣布：海端鄉利稻村明停班停課

稻葉篤紀親訪新莊！為曾峻岳旅日一事？　林華韋曝交流過程

不跟柯侯！65歲以上老人免健保費　衛福部擬限「第六類」弱勢

劉德音：十年內GPU組成將超1兆電晶體　未來發展可能性更大

舊iPhone都壞了「等不到1功能」　一票也想哭：6年了還沒出

中古頂樓「漏水又熱」不能買！過來人曝1優點：住得很爽

時雨量48mm強襲！新店20多處積水　新潭路土石滑落道路中斷

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

22歲台灣正妹出國「遭強吻！　影片嚇壞39萬人

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

梅山斷層逾百年沒活動！學者示警：還有更大地震「1周內特別留意」

大雷雨開轟2地！警戒1.5小時　嚴防雷擊、淹水

更多熱門

相關新聞

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了

海葵颱風過境，在離島金門掀起狂風暴雨，位於東村的「雙喜樓」不堪連日大雨沖刷，今天(6日)上午應聲倒塌，成了一片斷垣殘壁，令關心古蹟的民眾感到十分不捨，忍不住埋怨文化局毫無作為，才會令百年古蹟失修破敗、在暴雨中淪為廢墟。

麥克雞塊口感差很大　業者證實了

麥克雞塊口感差很大　業者證實了

澎湖出現高價高麗菜　縣府解釋是產地不同

澎湖出現高價高麗菜　縣府解釋是產地不同

彰化暴雨釀災　鐵板燒宣布：無限供應愛心餐

彰化暴雨釀災　鐵板燒宣布：無限供應愛心餐

3歲童得A流突眼睛上吊！警4mins火速奔急診

3歲童得A流突眼睛上吊！警4mins火速奔急診

關鍵字：

一中麥當勞影音

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

飛機乘客腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面