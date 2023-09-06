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海葵導致清境重創封山？　「都達商店」4字露餡...網友PO文攏係假

▲南投仁愛鄉都達村受卡努颱風引發豪雨重創，卻被不肖網友張冠李戴為海葵颱風造成清境地區災情。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投仁愛鄉都達村受卡努颱風引發豪雨重創，卻被不肖網友張冠李戴為海葵颱風造成清境地區災情。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

海葵颱風已遠離，上月在卡努颱風期間遭重創的南投仁愛鄉除零星傳出災情，一切運作如常，未料卻有不肖網友重PO卡努風災造成的土石流氾濫舊畫面重新，還加註「清境封山了」等聳動字樣；清境農場今天澄清指出，雖然遊客人數減少，但目前道路暢通、旅遊品質佳，該網路影片並非真實現況。

南投縣因海葵颱風來襲，而於9月4日當天停班停課，卻有網友於當天下午4時於署名「爆料公社」和「爆廢公社」網站上PO出一段影片，顯示某山區偏村在大雨滂沱中爆發土石流、淹沒平時街道，還以斗大字樣註明「清境已不清境了，好慘，封山了！」意指該偏村就是旅遊人氣旺盛的清境地區。

▲▼南投仁愛鄉都達村受卡努颱風引發豪雨重創，卻被不肖網友張冠李戴為海葵颱風造成清境地區災情。（圖／記者高堂堯、哈勇嘎奧翻攝，南投縣政府提供）

▲▼都達村平靜部落於卡努風災期間爆發土石流，卻被不肖網友取之誣為海葵颱風間的清境地區。（圖／記者高堂堯、哈勇嘎奧翻攝）

▲南投仁愛鄉都達村受卡努颱風引發豪雨重創，卻被不肖網友張冠李戴為海葵颱風造成清境地區災情。（圖／記者高堂堯、哈勇嘎奧翻攝，南投縣政府提供）

然而畫面中卻拍得民宅屋簷下掛有寫明「都達商店」的招牌，再進一步比對卡努風災期間的舊資料畫面，幾乎可確認就是8月4日於都達村平靜部落發生的土石流災情，但卻被該網友張冠李戴成清境地區於海葵颱風期間受災，至目前為止相關頁面仍可瀏覽未撤除。

▲清境地區目前道路交通順暢、旅遊品質尚佳。（圖／清境農場提供）

▲清境地區目前道路交通順暢、旅遊品質尚佳。（圖／清境農場提供）

清境農場表示，現在前往該場的道路都是暢通無阻、一切平安，上午甚至有燦爛陽光灑落青青草原；由於已經開學，遊客人數顯著降低：昨天有一台遊覽車入住，入園人數超過300人，今天上午則有100人左右，但旅遊品質很好。

▲投85線平靜橋邊坡屢受颱風大雨沖刷而崩坍路斷。（圖／南投縣政府提供）

▲投85線平靜橋邊坡屢受颱風大雨沖刷而崩坍路斷、路基淘空。（圖／南投縣政府提供）

另通往都達村的投85線平靜橋邊坡，自卡努風災起曾有多次土石滑落，山壁狀況非常不穩定，橋樑結構也受到一定程度淘空；近日海葵颱風掃過後又發生土石崩落，工人駕駛怪手立於絕壁和大量土石堆上搶修，場面險象環生，縣府已經提報災修將朝向搭設新橋方向進行。

南投縣長許淑華等人5日前往都達村平靜橋勘察，表示山上村民農產運輸、往來部落生活不易，接連2次風災造成部分橋樑受損，縣府除了時刻做好預警性封橋，也會提報災修改善，儘早讓路況恢復穩定。

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