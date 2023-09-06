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老家違建爭議！柯文哲：我媽氣得要死　「鐵門不是我家裝的」

記者袁茵／台北報導

過去曾喊話拆光違建的民眾黨總統參選人柯文哲，4日被爆出新竹老家疑似違建，4層樓建物在5樓長出鐵皮加蓋，甚至有阻塞防火巷等問題，而柯媽何瑞英聲稱「防火巷都我的」更引發爭議。對此，柯文哲6日回應，要不是有新聞，不然自己也忘記自家有5樓，若被判定該拆除就拆，倒是防火巷的鐵門並非他家安裝，卻被媒體做假新聞。

▲▼柯文哲的醫療政策大綱記者會 「投資健康 有效醫療 永續健保」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲出席醫療政策大綱記者會 「投資健康 有效醫療 永續健保」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

柯文哲今天上午召開首場醫療政見記者會，會後被問到外傳民進黨總統參選人賴清德老家也疑似違建，但民進黨發聲明闢謠稱該屋為親戚所有，屋頂遮蔽物是為防止陽光照射影響老人家生活增設設施，對此，柯文哲回應，「後面民進黨的解釋，我是聽不懂，蓋屋頂不就是要防止陽光照射，不然要做什麼用？防止被上天看到是不是？」

至於針對新竹老家疑似鐵皮屋違建，使柯媽哭喊不知道柯選總統幹嘛？柯文哲說，要不是5日的新聞，自己也忘記自家有5樓，「我大概有20年沒上去5樓看過，到底上面有什麼東西，我都不知道。」何瑞英稱那是30年前就有的，但中間改建過一次，「但我的態度是按照規則，如果真的被判定該拆除，那就拆嘛！我也沒有什麼差，不要講一大堆理由。」

話鋒一轉，柯文哲提及，「倒是防火巷議題，我媽媽氣得要死！」怒批媒體把受訪影片前、後段剪掉，「防火巷鐵門根本不是我們家裝的啊！也許地是我們的，但裝是別人裝的，（媒體）就只有剪我媽媽說『地是我們的』，但講『別人家裝的』就被剪掉，接著剪成新聞稱我家有違建、防火巷做鐵門，晚上（節目）再有律師出來說涉及公共危險。」

柯文哲批評，「如果你都明明知道在做假新聞，這種媒體到底要不要譴責他？其實我媽媽那種人，我很知道，記者去的話，都會請人家（記者）吃飯。」自己也已經跟媽媽說很多人要陷害，別以為請人吃飯，就不會被做新聞陷害。

▲▼柯文哲的醫療政策大綱記者會 「投資健康 有效醫療 永續健保」 。（圖／記者屠惠剛攝）

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