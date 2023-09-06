酒後被老婆叫去對面市場買菜　他安全帽帶未扣遭攔查慘了

▲許男喝了1杯威士忌後，騎車到住家對面市場買菜，卻因安全帽帶未扣遭攔查，除酒駕被移送外還遭開罰500元。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄鳳山一名許姓男子（57歲）5日喝了1杯威士忌後，被老婆叫去住家對面市場買菜，但他騎車因安全帽帶未扣，遭警方攔查到酒駕，酒測值0.93毫克超標，讓他懊悔不已，直呼早知道就走路來買菜。許男除了被依公共危險移送法辦外，還吃上一張500元的交通罰單。

鳳山分局新甲派出所員警5日下午4時許巡邏經過鳳山區國泰路二段與五權南路口時，發現許男騎車安全帽帶未扣好，便示意他靠邊停車，過程中發現許男身上散發酒味，以酒測器施以呼氣濃度測定，酒測值0.93毫克超過法定標準，依規定告知權利後當場上銬逮捕。

警方了解，原來許男自己在家喝了一杯威士忌後，臨時被老婆叫去家對面的菜市場買菜，因貪圖方便就直接騎車出門，沒想到才剛騎過個馬路，就被員警攔查，無奈表示「家對面而已」，這下不但菜沒買成，還直接被移送，十分懊悔。

警方訊後依公共危險移將許男送法辦外，至於安全帽帶未扣部分，則依違反道路交通管理處罰條例第31條第6款，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人500元罰鍰。

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