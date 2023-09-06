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社會 社會焦點 保障人權

種大麻治失眠！天兵檳榔攤老闆氣炸鍋烘葉「烤太酥」　全都毀了

記者鄧木卿／台中報導

台中市55歲檳榔攤廖姓老闆，誤信網友意見，以為吸大麻可以改善長期失眠、戒掉菸癮，便從國外進口大麻種子，嘗試種植後，有10株順利長成，但廖用氣炸鍋烘乾葉子，結果溫度太高烤太酥，大麻全毀了。台中刑大到場搜索，廖男辯稱不知是大麻，只知養大後覺得花很漂亮，很有成就感，當警方得知廖用氣炸鍋烘大麻葉，還問廖：「你是在煎藥喔？」全案依毒品罪嫌送辦。

▲▼檳榔攤老闆誤信網友，種植大麻可治失眠、戒菸癮，結果用氣炸鍋烘乾葉子「烤太酥」被警譏笑。（圖／民眾提供，下同）

▲▼檳榔攤老闆誤信網友，種植大麻可治失眠、戒菸癮，結果用氣炸鍋烘乾葉子「烤太酥」，警方聞訊大感驚訝。（圖／民眾提供，下同）

▲▼檳榔攤老闆誤信網友，種植大麻可治失眠、戒菸癮，結果用氣炸鍋烘乾葉子「烤太酥」被警譏笑。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵四隊獲報，有人在一間檳榔攤後方房間種植大麻，經長期跟蒐後事證明確前往搜索，廖男表示，在網路結交一名網友，該網友聲稱大麻可以改善長期失眠，可以戒掉菸癮，於是託國外友人進口大麻種子嘗試種植，後來有10株順利長成。

▲▼檳榔攤老闆誤信網友，種植大麻可治失眠、戒菸癮，結果用氣炸鍋烘乾葉子「烤太酥」被警譏笑。（圖／民眾提供，下同）

廖男被警方查獲後辯稱，根本不知道是大麻，只覺得成功種植後，花很漂亮，心情很好，很有成就感，只是一種喜好，如此而已，員警追問，桌上哪些粉末如何製作？是磨出來的嗎？還是用電鍋烘乾？讓廖啞口無言。

▲▼檳榔攤老闆誤信網友，種植大麻可治失眠、戒菸癮，結果用氣炸鍋烘乾葉子「烤太酥」被警譏笑。（圖／民眾提供，下同）

廖男說，他把大麻葉子放進氣炸鍋，試圖烘乾，結果溫度太高，烤太酥了，員警一聽大為驚訝，「你是在煎藥喔？」員警認為廖男真的不懂製毒過程，遑論販賣。

▲▼檳榔攤老闆誤信網友，種植大麻可治失眠、戒菸癮，結果用氣炸鍋烘乾葉子「烤太酥」被警譏笑。（圖／民眾提供，下同）

警方在屋內查扣大麻植株10株、成品1罐（37.8公克）、種子1包（0.77公克）、吸食器1組、研磨器1台、栽種工具1批等，依法移送台中地檢署偵辦，全案經檢察官起訴在案。

▲▼檳榔攤老闆誤信網友，種植大麻可治失眠、戒菸癮，結果用氣炸鍋烘乾葉子「烤太酥」被警譏笑。（圖／民眾提供，下同）

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