員林超狂「空中步道」違建又增建？ 屋主曝真相

記者唐詠絮／彰化報導

在員林市莒光路一條巷弄內，民宅在巷道上方搭建鐵皮屋，被網友譏稱民間版的「空中步道」，搭建已有20多年，是屋主用來做成曬衣間使用，去年經網友爆料後，公所也舉報違建排拆，近日盧姓屋主主動進行拆除作業，卻被外界誤以為再重新搭建，又被檢舉投訴，讓屋主相當無奈。

▲去年被檢舉踢爆員林「天空步道」違建拆除前原貌。（圖／記者唐詠絮攝）

走進這條巷道內，除了「空中步道」的鐵皮倉庫外，其他住戶也有在巷道外側增設鐵皮倉庫、還有搭建2片大大片的遮陽板全拉到另一頭，但只有「空中步道」這棟鐵皮屋屬違建。

▲員林天空步道違建屋主自行拆除中。（圖／記者唐詠絮攝）

屋主委屈的說，當年父母花錢購地，東西兩側一邊蓋房子、另一側則橫跨在兩邊住家之間搭建鐵皮倉庫用作曬衣使用、並將巷道供給出來給民眾通行，幾十年過去了，稅金也每年繳，沒想到這樣會變成違建。

屋主無奈的說，去年被檢舉違建後，公所報請縣府勘查排拆，並要求在9月19日前要拆除完畢，再加上近日下雨，拆除工程也慢了下來，他申請延期到24日，「我們也全部都要拆了，只是拆除時間慢一點」想到就很生氣。

▲違建拆除前後對比。（圖／記者唐詠絮攝）

屋主說，由於住家空間不夠，父母當年花了100多萬元搭建的鐵皮屋，想當成倉庫使用，才從2樓搭建，沒想到卻成了違建，如今又要多花1、20萬元拆除，「沒想到又被檢舉重新搭建」，「真的很冤枉」。

員林市公所建設課長陳浴秉說，依照現行法規，沒有取得建照的建築物，我們都認定違章建築；縣府也強調，這條巷道土地，是附近居民提供私有地，成為公眾通行的現有巷道，也不能蓋建築物，9月底前就必須拆除完成，否則將照法令斷水、斷電處理。

▲員林天空步道違建屋主自行拆除中。（圖／記者唐詠絮攝）