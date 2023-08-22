文化部貪官服刑病逝　另涉收賄不受理仍須吐還77萬犯罪所得

▲國立傳統藝術中心前副主任朱瑞皓（左）因收回扣判刑定讞發監執行，當時須拄拐杖助行。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國立傳統藝術中心前副主任朱瑞皓被查出2018年到任短短1年多，就向2件裝修標案的得標廠商收賄共180萬元，被依收取回扣罪判刑7年10月定讞，去年（2022年）7月入監後，他另因先前擔任文化部人文及出版司副司長、司長期間，涉收台北市出版商業同業公會行賄77萬餘元被起訴，不料朱男今年6月病逝，台北地院審結，今判朱男涉案部分公訴不受理，仍須全額沒收追徵犯罪所得。

至於同案8名被告，時任台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮被依行賄、詐欺取財等罪各判刑2年、均緩刑4年，各須支付公庫200萬元與300萬元，公會職員高愛月、周男的員工蔡宜君及廠商謝婉君、蔡淑玫、陳志明和郭芬蘭，各依詐欺取財等罪判刑3月到1年7月，均緩刑2年，可上訴。

▲時任台北市出版商業同業公會理事長盧欽政（圖），涉行賄時任文化部人文及出版司司長朱瑞皓被送辦。（資料照／記者劉昌松攝）

朱男罹患多項慢性病、健康不佳，去年7月12日報到發監執行時，因中風須拄拐杖助行、步履蹣跚，靠法警半扶半推才站穩踏階登上囚車，他在台北監獄服刑，在獄中固定領藥控制病情，今年（2023年）6月1日，朱男出現敗血性休克與呼吸衰竭，送往衛生福利部桃園醫院救治無效而過世。

朱男生前於2014年到2018年，先後擔任文化部人文及出版司副司長、司長，但2018年7月1日被「貶官」到宜蘭的國立傳統藝術中心當副主任，2020年4月間，北檢指揮廉政署約談朱男，外界才得知朱男丟官主因，是涉收盧欽政等人孝敬現金、飲宴與出國旅遊等好康，護航公會與書商取得2279萬餘元補助案與標案，又以不實憑證詐領文化部165萬餘元補助款。

▲國立傳統藝術中心時任副主任朱瑞皓（中帶銬者）因擔任文化部司長期間涉收賄，被移送台北地檢署偵辦。（資料照／記者劉昌松攝）

文化部當時表示，2018年4月接獲檢舉就將朱男調職啟動行政調查，後續移請檢廉偵辦。檢方查出朱男收賄主因，是投資失利又愛上酒店，還包養酒女買車討好，但自己有老母及4個年幼子女要養，年薪150萬元仍入不敷出，並積欠多家銀行卡債，朱男到案一度被羈押禁見。

此時，北檢指揮調查局另查出，朱瑞皓2018年就任傳藝中心副主任才1個多月，就利用1件正在籌備的裝修標案，向有意投標廠商洩露圖說等文件，並指點應付評選時應注意事項，在得標後向廠商收賄120萬元，隔年（2019年）於另1件裝修標案，朱男以相同手法護航廠商得標後，收賄60萬元。

▲時任台北市出版商業同業公會副理事長周均亮（中），涉嫌行賄時任文化部人文及出版司司長朱瑞皓被送辦。（資料照／記者劉昌松攝）

朱男貶官後繼續貪污的犯行於2020年6月先被起訴，一、二審都依經辦公用工程收取回扣罪判朱男7年10月徒刑、褫奪公權5年，朱男上訴最高法院求饒，聲稱已悔悟並繳回犯罪所得，求依情堪憫恕規定再減刑讓他有緩刑機會，去年6月被駁回上訴而定讞，隨即於次月入監服刑。

至於導致朱男從文化部司長被拔官的收賄案，比後案晚了1個月起訴，因共犯眾多，審理進度較慢，朱男今年6月1日服刑期間病逝後，北院審結今判朱男涉案部分公訴不受理，仍須沒收追收個人犯罪所得77萬餘元，台北市出版商業同業公會、台灣出版與數位內容產業研究協會未扣案犯罪所得各1161萬餘元、50萬元，也須沒收追徵，可上訴。