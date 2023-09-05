文化部加碼「電子書借閱無上限」！全台21縣市加入⋯獨缺北市

▲文化部加碼補助「擴大電子書借閱計次」，9月起全國21縣市公共圖書館讀者，可以無上限按次借閱電子書。（圖／文化部）



記者林育綾／台北報導

文化部擴大數位閱讀及優化圖書採購機制，除了推動公共圖書館配合保障出版社獲得定價7折以上「優化圖書採購」為前提，今（5）日也公布加碼補助「電子書計次借閱無上限」，除了讓讀者閱讀不再受限，且每次借閱將支付作者及出版社9元收入，期盼保障實體出版永續、促進數位出版發展，全台有21縣市響應加入；不過很可惜台北市並未加入。

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▲行政院副院長鄭文燦分享，「圖書優化採購」可以避免削價及劣質書籍成為圖書館的購買主流，對紙本圖書、電子書有雙重效益。（圖／文化部）

行政院副院長鄭文燦分享，自己在擔任桃園市長時，總共規劃23座公共圖書館，還曾經獲得「圖書館貢獻獎」，認為圖書館可以說是一個城市文化生活的中心；此次電子書借閱上限打開，將使市場更蓬勃、閱讀更有價。

鄭文燦也說，以「圖書優化採購」為前提，保證出版社獲得定價7折以上價格，更可以避免削價及劣質書籍成為圖書館的購買主流，對紙本圖書、電子書有雙重效益。再加以文化成年禮金到明年常態化16-22歲，相信更能帶動文化消費及圖書市場，期盼加上「文化黑潮計畫」，壯大台灣以自己為文化主體的出版事業。

文化部長史哲表示，面對數位浪潮，出版產業受到衝擊，對於保持出版的文化價值，「政府應該出手」。文化部疫後振興預算當中，首先開跑的「成年禮金」，至今有45%用於購書，明年常態化到16-21歲青年後，預計將有約9億元在出版產業進行消費，這樣的規模已等同發放圖書券。

而此次提出的「圖書優化採購」，是從2016年前文化部長鄭麗君訂定的採購應注意事項，開啟了最有利標的第一步；到如今在不影響圖書館購書，而由文化部補助行政費用的情況下，進化到讓出版社保證獲得7折以上價格。文化部再加碼擴大電子書借閱計次，從過去各縣市購買、租用、計次電子書預算總共僅5000萬左右，如今擴大加碼投入1億元，全數用於計次點數使用。

▲文化部長史哲提到，要求各縣市承諾公共圖書館進行圖書採購時，必須保障出版社實際獲得定價7折以上價格，這是以行政引導、達成圖書折扣秩序的重要一步。（圖／文化部）



史哲說明，公共圖書館採購保障出版社獲得定價7折以上及電子書計次借閱，從2014年高雄市政府率先推動，到如今推行到全國各縣市，「這條路走了將近10年」。今年初，出版界面臨更甚過以往的電商流血折扣戰，因而提出「圖書折扣秩序制」倡議，文化部仔細傾聽出版界心聲，除了再度重啟圖書定價制研究，更與數位部共同協力促成出版業及電商業的平台會議，進而促成雙方建立常態性溝通平台，持續對話與合作。

文化部在補助各縣市擴大電子書借閱計次的思維中，首先要求各縣市承諾公共圖書館進行圖書採購時，必須保障出版社實際獲得定價7折以上價格。史哲指出，「這是以行政引導在公共圖書館實際達成圖書折扣秩序的重要一步」。

面對出版產值衰退，除了對於圖書折扣的止血，其二的考量則是各個產業都必須正視的數位轉型風潮。依出版產業營業銷售額分析，台灣數位出版的產值至2022年止，僅佔整體出版產值的4%；公共圖書館統計系統則顯示，2022年全國圖書借閱冊數達9417萬冊、電子書借閱則僅有933萬冊，僅佔紙本圖書的不到10%。只從這兩個數據或許已可解釋，國內數位閱讀的習慣、數位出版的產值都有大幅成長空間。

史哲指出，公共圖書館是提供公共化服務最重要的管道，擴大數位閱讀的策略，首先推動的是「電子書計次借閱無上限」。過去公共圖書館電子書採購以買斷式為主，將電子書如同紙本圖書以物權的概念採購，買1本電子書在同時間只能借給1個人，限制了數位出版可無限擴大傳播的優勢，同時也減少了作者及出版社獲得合理利潤的可能性。不僅讀者的數位閱讀習慣培養速度緩慢，出版社在數位出版市場的商機也一直未能開展。

以1本300元的紙本圖書來說，在配合優化圖書採購保證出版社獲得定價至少7折，出版社可獲得210元（300元x70%=210元），若同時出版電子書並採計次式服務，則僅要在全國20縣市借出24次（210元/9元=23.33次），即平均1個縣市借出1次，才可回本。

▲若圖書館僅購買1本電子書，以《八尺門的辯護人》原著小說為例，在臺北市立圖書館累積298人預約，讀者可能要「排隊11年」才能借到。（圖／《八尺門的辯護人》劇照／鏡文學提供）

以近期熱映的《八尺門的辯護人》原著小說，在臺北市立圖書館電子書借閱系統的數據為例，這本書同時有買斷及計次方式，買斷式部分，因為1本電子書同時只能提供1人借閱，以目前累積有298人預約的情況，若圖書館僅購買1本電子書，讀者至少必須「排隊11年」才能借到（298人x借期14天=4172天、4172天/365天=11.4年）；但在計次式服務以後，同一時間298人都可以閱讀此書，作者及出版社在單一時間點就可獲得至少2682元（298人x9元=2682元）的收入。

文化部指出，電子書計次借閱目前在各公共圖書館雖然已有推行，但受限於經費，讀者每月或每年的閱讀點數訂有上限，如北市圖每月每人僅限4本，並非真正的無限閱讀。

因此，在擴展讀者數位閱讀及擴大數位出版市場的雙重考量下，文化部推出「擴大電子書計次借閱」，首年投入1億元「全數作為閱讀點數之用」，就直轄市投入購買的電子書借閱點數，文化部最高增加2倍，其餘縣市最高增加9倍投入。

史哲強調，「這不會是一次性也不只是單一的擴大數位閱讀政策」，首先推出擴大電子書計次式借閱，是希望藉由公共圖書館的公共性服務價值，培養讀者數位閱讀習慣的可能，使出版產業獲得合理利潤，進而對臺灣的數位出版及閱讀形成大規模的擾動。

文化部表示，9月起「擴大電子書計次借閱」正式上路，讀者在全國21縣市公共圖書館借閱電子書將不再有上限，鼓勵所有讀者一起註冊，加入數位閱讀行列，讀好書挺出版，以每一次的數位閱讀，實質支持作者及出版社。同時也將持續聆聽出版產業意見，並以文化成年禮金、創新書市、優化圖書採購，以及其他擴大數位閱讀的策略等，支持作者、出版社及通路端，全面性協助出版產業鏈振興。

▼文化部「擴大數位閱讀」及「優化圖書採購機制」說明。（圖／文化部）

