高雄道路裂到「手都能伸進去」　她曝居民真實反應：滿可悲的

▲高雄道路裂到「手都能伸進去」，李明璇曝居民真實反應：滿可悲的。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市立委參選人李明璇昨深夜PO文指出，她在前鎮瑞田街發現嚴重的道路龜裂，綿延100公尺長，深度甚至她的兩節手指都能伸進去，機車行經鐵定摔車，強調執政者該積極給市民一條安全回家的路。對此，高雄工務局表示，已要求廠商今日完成修復，及持續監測。

▲▼李明璇說，道路龜裂的深度，她的手指兩節都能輕鬆伸進去，路面突起至少2～3cm。（圖／記者賴文萱翻攝）

李明璇昨PO文指出，晚上23:15她在前鎮瑞田街（凱旋夜市旁、慶昇樓前面），發現嚴重的道路龜裂，綿延100公尺長，深度她的手指兩節都能輕鬆伸進去⋯路面突起至少2～3cm，機車行經鐵定摔車。

是地震？颱風大雨？李明璇說，魔鬼藏在細節中，裂縫不處理好，將來會變成大坑洞，她已通知議員一起協助、聯絡相關單位盡快勘查處理，也請即將經過瑞田街&瑞日街的人，特別注意安全。

▲李明璇無奈嘆，居民似乎對道路破洞、龜裂完全不意外，甚至到了一種麻痹的程度，滿可悲的。（圖／記者賴文萱翻攝）

她感嘆說，其實她來到前鎮小港這段時間，發現居民似乎對道路破洞、龜裂完全不意外，甚至到了一種麻痹的程度，滿可悲的。萬一是管線或箱涵破損、滲漏水挾帶土壤流失，最後造成嚴重意外怎麼辦？但願高雄路平不是「奢求」，執政者該積極給市民一條安全回家的路。

針對道路龜裂問題，高雄工務局表示，接獲通報後已立即派員至現場勘查，經查是因打設鋼版樁振動，造成道路路面破損，現場經技師初步研判無公共安全疑慮，已要求廠商今日完成修復，及持續監測。