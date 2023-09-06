新世代綠色婚禮！簡嫚書、林子閎穿設計師訂製服傳遞永續精神

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著全球永續意識崛起，愈來愈多新人在婚宴籌備上，開始選擇更友善環境的「綠色婚禮」，在洋溢著幸福氛圍的美好時刻裡，帶有永續意識的新人，更加不願讓一場盛宴造成環境負擔。本場婚禮體驗活動從環保永續婚紗大秀、時尚珠寶飾品、蔬食婚宴佳餚、純素甜點囍餅、環保移動等多元面向，為準新人提供許多可行的點子，讓兩人成家的喜悅與永續祝福相伴，給予一生摯愛和下一代更好的未來。

企業永續使命與願景

音樂饗宴是婚禮不可缺少的一環，活動當天由新藝術管弦樂團林子賀老師、劉伊容老師、張博誠老師，以及男高音聲樂家袁長穗老師為活動揭開精采序幕！而在永續講座中，匯聚了來自各領域的永續專家，其中包括台北遠東香格里拉駐店經理戴淑惠Kiki、台北遠東香格里拉行銷業務總監Tanya、永續飲食轉型智庫執行長白卿芬博士、BMW市場營業暨行銷課副理朱陳季岡、方圓一脈創辦人王信凱老師，以及JOY COLORi未來鑽石資深店經理Marco等人，現場與嘉賓分享企業、品牌的永續使命、實踐案例以及發展目標。

綠色婚禮新選擇

當日現場十分熱鬧，與會新人、嘉賓與攤商往來互動熱絡，現場參與攤商有BMW電動車、林莉婚紗、巧偶花藝、JOY COLORi未來鑽石、Green Bakery綠帶純植物烘焙、方圓一脈、莎祿西班牙葡萄酒、施舒雅Spa、APRIL純植物系甜點、UNCLE Q BY VEGANDAY、Chubby Snappy等品牌。其中BMW更提到品牌已研發電動車已有50年，且工廠自2016年100%採用綠能；品牌方圓一脈相信天然的植物與礦物是能量的載體，以現代方式傳達古代行家對生活的美好想像；而Green Bakery綠帶純植物烘焙、APRIL純植物系甜點、UNCLE Q BY VEGANDAY，也以vegan西點與囍餅為準新人提供綠色婚禮的全新選擇；台北遠東香格里拉更提供婚宴專案與專屬優惠，為新人們打造永續又時尚的婚禮體驗。

永續食材釀在地風味

在婚禮佳餚選擇方面，透過挑選台灣在地農產、縮短食材運送里程，以減少碳排放，也是很棒的綠色選擇。除了婚禮體驗日會場色香味俱全的buffet，台北遠東香格里拉更推出的婚禮專案菜色，由廚藝精湛的宴會中餐主廚傅建武領軍，挑選台灣在地食材與季節蔬果，從開胃冷盤、熱炒、主菜、湯品、甜點、水果等，做成11道健康養生的素食佳餚，包括和風蔬果沙拉素拼盤、金湯碗豆素翅燴燕窩南瓜盅、花好月圓、金盞蟲草花夏果炒素蝦仁海參、黑麻油猴頭菇鮮筍青花菜、松子乾隆羅蔓生菜素蝦鬆、榆耳彩椒銀杏百合鮮蘆筍、上湯羊肚菌竹笙扒白菜膽及荷香素糯米雞，餐後還提供來自台東鹿野、以台灣水果做成天然冰品的春一枝，以及百年好合鮮果盤。

環保永續婚紗大秀

重頭戲環保婚紗禮服秀，由MACKENT GROUP黛莉公司設計總監陳頌聲、DEVOTION COUTURE九世國際設計總監張馨櫻，共同設計環保婚紗禮服與高級訂製禮服，並由《機智校園生活》CP陳彥廷、賴雅琪擔任走秀嘉賓，聯手帶來別具意義的綠色時尚婚禮體驗。簡嫚書、林子閎分別穿上帶有永續意義的環保禮服與高級訂製禮服出席，現場亦有李明川、姚采穎、朱宇謀、秀秀子、儀諪、王上菲、林芷芸及吳承洋等眾多藝人到場共襄盛舉！

值得一提的是，簡嫚書身上的一襲洋裝，布料採用MACKENT以獨特技術研發織造而成的環保永材質（BEYOND SPACER環保永續- R系列環保布料），品牌整合源頭回收的寶特瓶製成再生紗線，生產可持續性使用與回收的環保布料。這款永續布料製成的婚紗因為經過特殊織法設計，不僅非常輕盈親膚，製作過程更省去了熨燙、車縫的工序，達到節能減碳的作用。而林子閎身上的高級訂製禮服，以永續傳承的概念為出發，從獨特設計、工藝到布料選用都別有用心，相較於快時尚更能延長服裝的生命周期，進而實踐不浪費地球資源、促進永續時尚的願景，完美演繹時尚與永續的結合。

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