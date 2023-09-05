▲Xpark水生公園喜事連連！山羊新居落成及水豚寶寶初誕生

▲市府觀旅局長周柏吟(左一)、Xpark手嶋一雄總經理、經發局長張誠(右二、一)祝賀山羊新居落成。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園Q青埔放縱季」集點放縱抽大獎活動，5日在中壢區青埔Xpark水生公園與眾同樂戶外表演區啟動；Xpark同時也為山羊新居舉行落成，市府觀旅局長周柏吟、經發局長張誠應邀前往參觀山羊的家，同時為8月31日平安報到的水豚雙胞胎送上祝福，看到可愛的動物，出席放縱季活動的人士，心情格外放鬆！

▲Xpark山羊新居設計兩層樓的構造，以及不同角度的緩坡，讓山羊盡情攀登跳躍。（圖／記者楊淑媛攝）

Xpark水生公園表示，今天居住在世外桃源區的山羊新居盛大落成，吸引前來出席「2023桃園Q青埔放縱季」的市府觀旅局長周柏吟、經發局長張誠和Xpark水生公園手嶋一雄總經理，於放縱季活動結束後，立即轉往活動現場旁的山羊新居參觀，而飼育員特別使用花椰菜、胡蘿蔔等蔬菜製作成可食用綵帶，要讓山羊能一起同樂。

從新居走出來的山羊，看到可食用綵帶，迫不及待吃了起來，在場參觀新居的人士看了笑呵呵！Xpark說，山羊其實擁有非常優異的跳躍與攀爬能力，野外的山羊時常出現在山岳、草原等地，特化的腳蹄形狀可以適應山崖地形，沿著陡峭的山坡垂直移動。為了能讓山羊充分發揮他的身體能力，Xpark在牠的新居設計了兩層樓的構造，以及不同角度的緩坡，能讓山羊盡情攀登跳躍。

▲8月31日平安報到的水豚雙胞胎。（圖／Xpark提供）

除了山羊的新居落居，Xpark的水豚Lili和Coco傳出好消息！水豚雙胞胎在8月31日平安報到，飼育員接生時感動不已，過去Xpark誕生過企鵝、海豹，水豚還是第一次！LiLi是新手媽媽，跟爸爸CoCo一起用心的照顧寶寶們，出生第六天的他們，除了喝母乳之外也可以吃由飼育員精心準備的草料。



Xpark說，最受矚目的性別，目前還待由獸醫檢查，不過兩隻水豚小小的身軀已經跟著爸爸媽媽一起在展場中穿梭，一家四口和樂融融，歡迎遊客到Xpark時別忘了來看看寶寶，與Xpark一同守護他們的成長，還有機會可以看到媽媽揹著寶寶在水裡游泳的可愛畫面喔！