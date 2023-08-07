▲慶祝Xpark在台3周年，日本西武獅隊吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市青埔地區、來自日本新都會型水生公園Xpark，迎接三週年，邀請母公司西武集團成員來台，由日本西武獅隊前總教練辻發彥率領球團吉祥物LEO & LINA、官方啦啦隊bluelegends，7日於Xpark與Xpark生物夥伴進行「Xrun!」運動會，與民眾同樂相見歡。

台灣橫浜八景島董事長荒川潤表示，回顧Xpark這三年的歷程，Xpark將在疫情時代下所面臨到的各種挑戰視為一種轉機，透過不斷推動各種對策來因應，包含在休館期間，運用社交媒體分享動物們的日常生活，讓大家在家中也能享受參觀水族館的樂趣；為無法前往海外旅遊的人們，推出能夠體驗日本正月和夏日祭典的特別企劃，並與桃園青埔的企業夥伴們共同攜手舉辦了「桃園Ｑ」等活動。

延續至今，Xpark不只是水族館，更積極致力於環境及社會貢獻，包含今年(2023)與桃園市政府所成立的海龜救傷中心、與各大學間針對學術交流或職場實習進行人才培育計畫；除此之外，Xpark持續不斷精進提供給顧客更豐富多元的參觀體驗，包含與LINNE’ LENS合作提供AI生物圖鑑的服務，由企鵝未未的AR虛擬實境帶領大小朋友在館內冒險遊玩等，未來更將推出語音導覽服務及寓教於樂的海洋知識學習，讓視障者、兒童等各種面向的顧客都能在Xpark內獲得滿滿的感動。

▲水生公園Xpark為西武集團旗下首間在海外設立的水族館，以科技打造沉浸式五感體驗。（圖／Xpark提供）

荒川潤說，今年是疫情解封後非常具關鍵性的一年，各地的觀光旅遊景點都逐漸在復甦，Xpark做為西武集團在台灣與日本的接點，今年暑假也首次與日本東北宮城縣仙台市聯名合作，特別展示只在仙台七夕祭典才看得到如彩色水母般在天空飄揚的大型吹流，期盼未來這樣的合作內容能夠持續帶動台日雙方的商業及文化交流，共同促進雙向發展。

Xpark是西武集團旗下首間在海外設立的水族館，以科技打造沉浸式五感體驗，並透過持續創新的企劃及對生態環境等的重視，帶給顧客不一樣的參觀體驗。

▲Xpark以「透過生物帶給世界笑容與感動」，提供台灣民眾全新水族館體驗。（圖／Xpark提供）

西武集團旗下設有鐵道、飯店、水族館等設施，選擇台灣作為首次海外開設的水族館，運用橫浜八景島歷經約30年所累積經營水族館的技術與專業知識，結集打造出獨一無二的水族館，以「透過生物帶給世界笑容與感動」作為標語，結合「寓教於樂 Edutainment」概念的樂趣和學習，希望提供給台灣大眾全新的水族館體驗。

包括：西武集團成員的西武王子大飯店台北支店安田總經理、日本八景島系列仙台海洋森林水族館的增渕館長，以及扮演台日交流的橋樑角色經濟部投資台灣事務所張執行長、日本台灣交流協會柏木主任等嘉賓，與Xpark生物夥伴進行「Xrun!」運動會，與眾同樂相見歡。