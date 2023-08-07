　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

慶祝Xpark在台3周年 日本西武獅隊吉祥物LEO ＆ LINA來台與眾同樂

▲慶祝Xpark在台3周年，日本西武獅隊吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

▲慶祝Xpark在台3周年，日本西武獅隊吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市青埔地區、來自日本新都會型水生公園Xpark，迎接三週年，邀請母公司西武集團成員來台，由日本西武獅隊前總教練辻發彥率領球團吉祥物LEO & LINA、官方啦啦隊bluelegends，7日於Xpark與Xpark生物夥伴進行「Xrun!」運動會，與民眾同樂相見歡。

▲慶祝Xpark在台3周年，日本西武獅隊吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

台灣橫浜八景島董事長荒川潤表示，回顧Xpark這三年的歷程，Xpark將在疫情時代下所面臨到的各種挑戰視為一種轉機，透過不斷推動各種對策來因應，包含在休館期間，運用社交媒體分享動物們的日常生活，讓大家在家中也能享受參觀水族館的樂趣；為無法前往海外旅遊的人們，推出能夠體驗日本正月和夏日祭典的特別企劃，並與桃園青埔的企業夥伴們共同攜手舉辦了「桃園Ｑ」等活動。

▲慶祝Xpark在台3周年，日本西武獅隊吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

延續至今，Xpark不只是水族館，更積極致力於環境及社會貢獻，包含今年(2023)與桃園市政府所成立的海龜救傷中心、與各大學間針對學術交流或職場實習進行人才培育計畫；除此之外，Xpark持續不斷精進提供給顧客更豐富多元的參觀體驗，包含與LINNE’ LENS合作提供AI生物圖鑑的服務，由企鵝未未的AR虛擬實境帶領大小朋友在館內冒險遊玩等，未來更將推出語音導覽服務及寓教於樂的海洋知識學習，讓視障者、兒童等各種面向的顧客都能在Xpark內獲得滿滿的感動。

▲慶祝Xpark在台3周年，日本西武獅隊吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

▲水生公園Xpark為西武集團旗下首間在海外設立的水族館，以科技打造沉浸式五感體驗。（圖／Xpark提供）

荒川潤說，今年是疫情解封後非常具關鍵性的一年，各地的觀光旅遊景點都逐漸在復甦，Xpark做為西武集團在台灣與日本的接點，今年暑假也首次與日本東北宮城縣仙台市聯名合作，特別展示只在仙台七夕祭典才看得到如彩色水母般在天空飄揚的大型吹流，期盼未來這樣的合作內容能夠持續帶動台日雙方的商業及文化交流，共同促進雙向發展。

Xpark是西武集團旗下首間在海外設立的水族館，以科技打造沉浸式五感體驗，並透過持續創新的企劃及對生態環境等的重視，帶給顧客不一樣的參觀體驗。

▲慶祝Xpark在台3周年，日本西武獅隊吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

▲Xpark以「透過生物帶給世界笑容與感動」，提供台灣民眾全新水族館體驗。（圖／Xpark提供）

西武集團旗下設有鐵道、飯店、水族館等設施，選擇台灣作為首次海外開設的水族館，運用橫浜八景島歷經約30年所累積經營水族館的技術與專業知識，結集打造出獨一無二的水族館，以「透過生物帶給世界笑容與感動」作為標語，結合「寓教於樂 Edutainment」概念的樂趣和學習，希望提供給台灣大眾全新的水族館體驗。

包括：西武集團成員的西武王子大飯店台北支店安田總經理、日本八景島系列仙台海洋森林水族館的增渕館長，以及扮演台日交流的橋樑角色經濟部投資台灣事務所張執行長、日本台灣交流協會柏木主任等嘉賓，與Xpark生物夥伴進行「Xrun!」運動會，與眾同樂相見歡。

ET快訊
長期失眠「引爆5大疾病」　其中一種不可逆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞動部職學計畫協助　年逾六旬新住民阿華成功重返職場

慶祝Xpark在台3周年 日本西武獅隊吉祥物LEO ＆ LINA來台與眾同樂

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士給桃園市政府

「全台唯一不粉紅」寶雅古蹟店3年後掛回粉色招牌　台中人感嘆

表揚基隆模範父親暨好人好事代表　謝國樑感謝為家庭社會付出

基隆市府親子電影院今開幕　謝國樑：共享優質互動體驗

南投廬山受困21人逐一溜過繩索　湍急溪面驚險畫面曝

豪雨重創南投！林右昌連2天挺進廬山災區　居民熱情鼓掌肯定

府城創新崛起企業共創復甦　2023疫後全球經濟趨勢講座登場

快訊／道路恢復！　高雄市：桃源區3里明天正常上班上課

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

朱海君首現身許效舜喊加油　面對記者包圍...沉默離去

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

結合自動辨認＋投放技術　眼鏡顯示字幕效果超逼真

勞動部職學計畫協助　年逾六旬新住民阿華成功重返職場

慶祝Xpark在台3周年 日本西武獅隊吉祥物LEO ＆ LINA來台與眾同樂

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士給桃園市政府

「全台唯一不粉紅」寶雅古蹟店3年後掛回粉色招牌　台中人感嘆

表揚基隆模範父親暨好人好事代表　謝國樑感謝為家庭社會付出

基隆市府親子電影院今開幕　謝國樑：共享優質互動體驗

南投廬山受困21人逐一溜過繩索　湍急溪面驚險畫面曝

豪雨重創南投！林右昌連2天挺進廬山災區　居民熱情鼓掌肯定

府城創新崛起企業共創復甦　2023疫後全球經濟趨勢講座登場

快訊／道路恢復！　高雄市：桃源區3里明天正常上班上課

新自強號屌打高鐵？過來人曝乘坐體驗：不符合人體工學

《我的英雄學院》將推出第四部電影版！第六季崩壞社會成新舞台

特斯拉的成功在創新和市場策略　電動車業仍有問題待挑戰

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

地方熱門新聞

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

快訊／高雄市3里恢復正常上班上課

越南法國麵包攤422人中毒　非第一次

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

獨／破碎機打千噸中橫巨石畫面曝

2024台灣燈會召募3500名志工

越南法國麵包食物中毒案　檢回應了

迎曙光　7日熱氣球點亮太麻里海灘

高雄前鎮漁港81億元台南安平、將軍港3千萬

如何到世客博？　桃園「智慧交通」掌握人潮車況

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

「關山米乖乖」熱銷　農會再推「脆加」

5顆熱氣球曙光中升空　8 /7 點亮太麻里海灘

更多熱門

相關新聞

住水族館、吃星級美食！海洋夜宿開賣

住水族館、吃星級美食！海洋夜宿開賣

海洋系夜宿來了！COZZI Blu和逸飯店·桃園館與Xpark水生公園聯手推出「宿海奇遇」，兩天一夜的行程包含日間的生物解說、夜之海水族館探索、一泊三食豪華餐飲、專屬好眠帳篷「宿曦小窩」等，滿15人即可成團。

Xpark1／15變繪本空間！企鵝拿鐵超萌

Xpark1／15變繪本空間！企鵝拿鐵超萌

全台獨創「企鵝號誌燈」在桃園！

全台獨創「企鵝號誌燈」在桃園！

桃園Xpark爭議！官方823字聲明來了

桃園Xpark爭議！官方823字聲明來了

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

關鍵字：

Xpark水生公園日本西武獅隊吉祥物LEOLINA

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面