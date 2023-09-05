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社會 社會焦點 保障人權

網售「含毒越南減肥茶」宣稱療效　夫妻檔2年撈百萬下場慘了

記者邱中岳／台北報導

北市刑大毒緝中心，日前接獲線報，有夫妻檔從越南進口違法減肥茶包，非但沒有經過檢驗，甚至還含有新興毒品「西布曲明」成分，警方日前逮人，查扣飲料包4千多包、膠囊2千多顆，2年多來不乏老顧客回購，不法獲利估計達上百萬元，不過夫妻則喊冤，不知道違法。

警方調查，41歲的楊姓男子，與38歲的范姓越南籍妻子結婚，婚後育有1子，平時主要從事網路拍賣事業，專門販賣保養品、食品以及化妝品等，但是卻被北市刑大網路巡邏發現，竟在網路販售越南茶包，並且還宣稱有減肥療效，甚至沒有經過相關單位檢驗合格。

▲▼北市刑大毒緝中心查獲越南減肥茶包、膠囊，驗出竟有新興毒品「西布曲明」成分。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大毒緝中心查獲越南減肥茶包、膠囊，驗出竟有新興毒品「西布曲明」成分。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市刑大毒緝中心查獲越南減肥茶包、膠囊，驗出竟有新興毒品「西布曲明」成分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，在8月底鎖定楊姓夫妻檔位於大同區的倉庫，立刻前往攻堅逮人，當場於毒品倉庫內查扣各式不同包裝的飲料包4634包及膠囊2985粒，一驗之下竟含有2021年9月才剛列為4級毒品的「西布曲明」成分，2人立刻喊冤，根本不知道這產品違法。

據悉，楊姓夫妻檔每盒越南減肥茶賣350元，經營大概2年多，不法獲利初步估計達上百萬元，除了非法進口之外，還沒有取得衛生福利部認證許可，且還在網路上面宣稱具有相當療效，訊後將2人依照毒品罪嫌移送法辦。

▲▼北市刑大毒緝中心查獲越南減肥茶包、膠囊，驗出竟有新興毒品「西布曲明」成分。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台越夫妻檔跨海購入越南減肥茶販售，警方查扣檢驗，竟驗出毒品成分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，「西布曲明」是大腦神經抑制劑，除了抑制食慾，尚有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等副作用，不法業者偽裝成非處方減肥藥之新興毒品，恐易使青少年、年輕女性等放下戒心。

▲▼北市刑大毒緝中心查獲越南減肥茶包、膠囊，驗出竟有新興毒品「西布曲明」成分。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警察局局長張榮興特別指示，務必加強查緝各類供毒藥頭，並將販賣大麻及新興毒品列為重點打擊目標，防制毒品流入校園及社區，避免毒品危害民眾身心，造成永久性的傷害。

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