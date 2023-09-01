中警淨化選前治安績效佳「10天逮138人查8槍」　阻詐5700萬

▲▼台中警方配合警政署專案行動，淨化選前治安10天績效佳，逮捕138人、查扣8支槍，並攔阻56人差點被騙匯錢。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

警政署從8月21日至8月30日全國同步「檢肅非法槍械」、「掃黑」及「打詐」專案行動，台中警方破獲治平專案29人、違反槍砲條例7人、查扣非制式槍枝8支，詐欺部份，逮捕102人、成功攔阻56人匯出5700萬元，成果豐碩。

警二分局追查溯源槍砲案件，與雲林警方成立專案小組，鎖定李、許2嫌，8月24日查緝到案，並在老舊廢棄四合院後方草叢，起獲嫌犯所藏匿自行改造的非制式衝鋒槍1支、改造手槍3支、長槍子彈30顆及手槍子彈157發。

警四分局6月底獲報，后里區某超商發生鬥毆案件（5打1），因被害人未報案，警方主動調查偵辦，查出以陳男為首的10人暴力集團，假借宮廟名義以暴力討債等手法強押、恐嚇被害人，8月27日全數拘提到案。

警六分局與市刑大偵一隊8月29日前往苗栗公館搜索，查獲余嫌車上藏有非制式槍枝1支、子彈21顆、海洛因25包（毛重400克）、安非他命62包（毛重62克）、封口機、電子磅秤及夾鏈袋1批等。

豐原警分局在神岡區一間出租房內查獲長槍1支及器械一批，8月22日查出是越南籍阮姓逃逸移工所有，阮嫌供稱購買該長槍是要在山區打獵時使用，阮男即將遣返回國。

經統計10天專案行動結果，查獲詐欺集團19件102人，查扣不法所得1951萬元，攔阻被害人匯款56件、5713萬元；查獲治平專案4件29人，及違反槍砲彈藥刀械管制條例案6件7人，查扣非制式槍枝8支、模擬槍1枝、子彈245顆及金屬棍棒1枝及114萬元等證物，全依違反詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、妨害秩序、妨害自由、恐嚇取財等等罪移送台中地檢署偵辦。