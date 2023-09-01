遇警攔查竟吞毒滅證...醫師超淡定：自己拉出來　苦等1天結果曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名47歲田姓男子29日凌晨行經彰化市崙平北路路段時，因邊吸菸邊開車違規被員警攔查，員警見其神情緊張，詢問身上是否有違禁品時，田男突然從包包內拿出一小包毒品往嘴裡塞吞下肚，員警趕緊將他送醫急救，醫師卻淡定的說，「等他自己拉出來」，結果狂吃一天還是沒有便意，只好將他先移送法辦。

▲彰化男子遇警攔查吞毒。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化警分局調查，員警 29日凌晨執行勤務時，發現47歲田姓嫌犯駕駛自小客車時，邊開車邊抽香菸加以攔查，並要求田男下車將菸頭熄滅，64歲陳姓車主也在車上。

警方見他神情緊張，詢問身上是否有違禁品，田男否認，卻突然從口袋拿出施用過毒品的針頭，丟在地上，接著突然從包包拿出1小包毒品，往嘴巴裡塞進吞入，警方當場傻眼，將人立即送醫，但醫師卻說「要讓他自己拉出來」，警方也不敢大意，讓他狂吃一天，結果還是沒有拉出來。

警方於現場依法繼續執行搜索，警方從車內查獲安非他命、海洛因總計7.42克、玻璃球、鏟管、電子秤、CO2空氣鎗1把、4.5mm尖頭彈。警方深入追查發現所扣得證物均係田姓嫌犯所有，依法將其逮捕，並依違反毒品危害防制條例移送地檢偵辦。