免費心理諮商「再加碼」！族群、年齡一次看　投入經費已破億

▲衛福部心健司司長陳亮妤。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部推行「年輕族群心理健康支持方案」，8月1日起針對15歲到30歲民眾提供一年3次免費心理諮商，但方案上路後，反應相當熱烈，北中南皆有縣市陸續出現預約額滿。為此，衛福部心健司宣布，即日起至年底加碼補助，預計可再增加服務1萬6341人；年齡層維持15至30歲族群，補助次數為1人3次。

據統計，相關方案推出後，男女使用比約為1：2.8，使用年齡層以24至30歲為大宗，經評估轉介風險者約占30%。心健司說明，此次新增挹注經費共約為7843萬餘元。心健司司長陳亮妤說明，希望能篩選出高風險個案，新版補助對象仍是15至30歲族群，為自殺趨勢相對較高的年齡層；補助次數為1人3次。

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陳亮妤也說明配套方案，為了確保諮商服務效果和品質，每次諮商服務不超過一個月，換言之整個方案的使用一人不超過3個月，另外額度用罄縣市，地方政府應提早兩周公告；每周縣市衛生局公布補助服務情形。若3次補助額度用完，將由機構協助媒合專業醫療團隊。

衛福部次長李麗芬也說，先前所投入經費預估約為2880萬，加上此次至年底將投入7千8百43萬經費，總計至年底預算已破億。