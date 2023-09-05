運毒黑吃黑！私吞3.1億古柯鹼　毒梟遭「連人帶錨丟下海」畫面曝

▲富恩特斯因黑吃黑，被丟入大海中，據信已經溺斃。（圖／推特／@IAMSHO_NUFF）



記者王佩翊／編譯

委內瑞拉一名毒梟企圖黑吃黑，偷走價值1000萬美元（約新台幣3.1億元）的古柯鹼貨物，販毒集團的老大發現後，便指派小弟動用私刑，將他綑綁於錨上，並丟入大海，同時將整個過程拍成影片，以殺雞儆猴，警告其他經手毒品走私交易的不法份子。

根據《每日郵報》報導，68歲的委內瑞拉毒販富恩特斯（Reinaldo Fuentes）是一場毒品走私交易的中盤商，負責協助販毒集團運輸重達450磅（約204公斤）的古柯鹼。然而生性貪婪的他卻動起歪腦筋，假裝運送的古柯鹼貨物遭到海岸警衛隊查扣，並私吞市價高達1000萬美元（約新台幣3.1億元）的古柯鹼。

他將偷來的古柯鹼重新包裝，並帶到加勒比海上的一座島嶼，事後則按照原計畫向販毒集團的毒梟老大聲稱貨物遭攔截，沒想到他的把戲隨即被看破。販毒集團不滿他的行為，因此將他扣下，先是毆打至全身瘀青流血後，再將他綁在錨上，用船載到加勒比海後，隨即連人帶錨扔進海裡。

據信，富恩特斯已經溺斃，而行兇之人將整個過程拍成影片散播至網路，影片中也可以看到富恩特斯全身無法動彈地在海面上載浮載沉。目前仍未確認綁架他的人的身分，也無法確定當局是否已經逮捕殺害富恩特斯的人。

另一方面，富恩特斯與一名委內瑞拉女子育有3名子女，不過死前一直與另一名著名律師密切約會，還協助照顧對方的女兒。

※影片恐造成不適，請斟酌觀看。