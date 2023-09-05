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真人版娜美遭轟「身材縮水」　他看完《航海王》1關鍵挺爆：很成功

▲真人版娜美是由艾蜜莉路德飾演。（圖／翻攝自艾蜜莉路德IG）

▲真人版娜美是由艾蜜莉路德飾演。（圖／翻攝自艾蜜莉路德IG）

記者施怡妏／綜合報導

由Netflix製作的真人版《航海王》（ONE PIECE），主角群演員的選角一直以來都是討論焦點之一，其中有許多聲音都表示娜美的選角讓人出戲，身材不夠還原原作，但有網友看完影集後逆風挺，很符合漫畫娜美是西方人的形象，而且演技很出色，貼文一出，掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「只有我覺得真人版娜美很成功嗎？」看完真人版《航海王》，發現娜美其實沒有酸民說得那麼糟糕，很符合漫畫版娜美是西方人的形象，至於很多砲轟娜美身材不夠好，原PO直言「人家前期奶又不大，是後來發育的」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自艾蜜莉路德IG）

▲網友讚艾蜜莉路德演技不錯。（圖／翻攝自艾蜜莉路德IG）

貼文一出，不少網友也認為真人版娜美演得不錯，「我覺得她是整部演技最好的」、「其實還行，人物造型不會讓人看了尷尬」、「正又耐看，仔細看造型其實滿滿福利」、「很正啊，動漫胸部根本不現實」、「娜美也演得很好啊」、「主角群裡面演技最好的」、「真人版娜美可愛啊，而且演得還不錯啦」、「嫌奶的根本沒看過原本吧，前期沒那麼誇張」、「看過之前的訪問，其實她是最熟航海王的」。

但也網友點出其他缺點，「完全沒有青春的氣息」、「一整季都很憂鬱的娜美」、「她在劇中的妝髮很難看啊，眉毛還黑的」、「真的太老，完全沒有娜美一開始的青春活力」。

飾演真人版娜美的是美國女星艾蜜莉路德（Emily Rudd），精湛演技令許多觀眾拜服，對於外界質疑她的身材不夠格演娜美，身為《航海王》鐵粉的她則霸氣反擊「我生來就是演娜美的料！」而導演也透露選角關鍵，「艾蜜莉很漂亮，顯然，娜美是一個美麗的角色，但她的存在非常有深度。我們希望所有的演員不僅僅是漂亮，還要擁有美麗的靈魂」。

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