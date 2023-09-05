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他吃完螯龍蝦堡「全身紅腫、呼吸困難」！慘照曝光　麥當勞回應了

▲麥當勞推限量新品「螯龍蝦堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞推限量新品「螯龍蝦堡」。（圖／記者蕭筠攝）

記者閔文昱／綜合報導

「麥當勞」重磅推出超狂海味「螯龍蝦堡」，使用100%野生美洲螯龍蝦製成，每一口都能吃到Q彈蝦肉，全台限量30萬份，單點385元，套餐450元，掀起嚐鮮熱潮。不過卻有網友抱怨，近日吃完螯龍蝦堡後卻出現嚴重過敏反應，不僅全身紅成「菠蘿麵包超人」，就連氣管都腫起來，狂咳嗽且呼吸困難。對此，麥當勞也做出回應了。

一名網友3日在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他當天早上到麥當勞買了一份螯龍蝦堡，吃完後去睡個午覺，不料起床後竟發現全身嚴重過敏「整個變紅色的菠蘿麵包超人」，且氣管也腫起來瘋狂咳嗽，還要呼吸要很大力才吸得到空氣，甚至伴隨異音，讓他嚇壞提醒，「建議吃不新鮮的海鮮容易過敏的人還是不要輕易嘗試」。

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▲有網友吃完麥當勞「螯龍蝦堡」後，出現嚴重過敏反應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲有網友吃完麥當勞「螯龍蝦堡」後，出現嚴重過敏反應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO強調，自己平常吃甲殼類不會過敏，也很愛吃蝦子跟螃蟹，不清楚是不是因為麥當勞的螯龍蝦堡不新鮮才會引起過敏反應。貼文一出，不少網友紛紛驚呼「這是急性蕁麻診疹吧」、「吃到不新鮮我也會」、「保重，我聽過有人對不新鮮的蝦過敏，沒看過這麼嚴重的」、「看起來好癢」、「很嚴重欸！影響呼吸了還是去就診用藥比較安全」。

對此，麥當勞則出面回應，所有的產品都遵守相關法規，也有在官方網站上標示過敏原，由於沒辦法直接從男子上傳的照片看出過敏原因，因此暫時不會針對個別狀況回覆。

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