館長開箱螯龍蝦堡「這很健康」　吃完露1表情！網全懂：不如買餐盒

▲館長嚐鮮「螯龍蝦堡」。（圖／翻攝自館長YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

麥當勞近日推出「螯龍蝦堡」，單點385元、套餐450元，全台限量30萬份，不少人紛紛開箱試吃，館長陳之漢也跟上，買了2份套餐，吃了一口後坦言，「這很健康」，因為肉很少，菜很多，最後給出的評價是「苦笑搖頭」，影片曝光，網友紛紛留言，「謝謝館長幫我省下300多塊」。

館長在YouTube頻道貼出一段小短片，買了2份麥當勞最頂的「螯龍蝦堡」套餐，大口開吃之前，先把漢堡中的龍蝦挑出來展示，吃了一口後說「這滿健康的啊，因為…肉很少，然後一堆菜」、「它像什麼你知道嗎？它像那種…就是龍蝦」，最後苦笑搖搖頭收尾。

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短短幾秒鐘的影片，道盡館長對螯龍蝦堡的不滿意，網友們紛紛留言，「不如買館長的便當，還能買兩個」、「原本想買來吃吃看的....看來就不必」、「看來皇上是不滿意」、「館長！出龍蝦便當」、「我寧願買5個大麥克，還省10元」、「出一個真的龍蝦堡跟它尬」、「阿館沒吃飽哦，最後那個表情」。

還有網友歪樓，難得看到穿西裝正式打扮的館長，差點認不出來，「阿館穿白襯衫真是帥啊」、「阿館難得有化妝」、「那瞬間，突然覺得阿館有一秒鐘的帥」、「有聽說髮型能救一個人的五官，現在我相信了」、「髮量更多的館長，真的更帥了」、「沒有秀大肌肉的館長，竟變得年輕又斯文，帥多了」。

▼館長給出評價。（圖／翻攝自館長YouTube）

