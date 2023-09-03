假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼

▲人妻網紅遇到釣魚網站，機警使用僅有零錢的信用卡消費，才未讓詐騙集團得逞。（圖／翻攝自臉書／人妻丁丁）

網搜小組／柯沛辰報導

麥當勞螯龍蝦堡掀起旋風，不料近期竟出現山寨麥當勞網站，騙取受害者個資再盜刷。一名人妻網紅表示，夫妻倆在臉書上看到麥當勞優惠廣告，號稱49元就可購買雙人套餐，因此點進假的官方網站填寫資料，結果遭騙走金融卡盜刷，好在她「留了一手」才未讓詐騙集團得逞。

臉書粉絲專頁「人妻丁丁」發文指出，老公8月31日滑臉書時，看到麥當勞限時搶購廣告，上頭標榜雙人共享餐原價300元，但優惠兌換券限時特價只要49元，讓老公當場心動催促「老婆你看，50元可買雙人套餐，妳去用一下！」

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人妻丁丁表示，當下她點入網站感覺「有點怪怪的」，為了保險起見，便選擇只有存放零錢的金融卡去交易，但詭異的是，明明都已經付款成功，網站卻還要求她登入信箱。下一秒，老公突然喊出聲來「咦？有電郵通知說什麼刷了5000元？」

夫妻倆察覺有異，立刻點入信箱，但那封郵件卻消失得無影無蹤，直到2人點開垃圾桶，才發現被刪除的那封郵件正是交易認證碼，當場恍然大悟「我們被詐了！」

原來，這是仿冒麥當勞的詐騙釣魚網站，目的是騙走受害者的信用卡資料、信箱帳號密碼，立刻盜刷，再登入信箱來查看交易認證碼，以完成交易。人妻丁丁推測，盜刷者秒刪那封通知郵件，是為了避免被發現，所以郵件才會出現在垃圾桶。

不過，人妻丁丁警覺性高，使用了帳戶只存1000多元的金融卡進行消費。起初詐騙集團盜刷2萬9900元未果，再次嘗試盜刷1萬元不成功，最後又試著盜刷5000，還是失敗，讓人妻丁丁不禁慶幸「還好我聰明，感覺不對勁，用了沒錢的卡...」

第一時間，人妻丁丁打電話去銀行註銷金融卡，同步改掉信箱密碼，再回到臉書檢舉詐騙廣告。老公事後笑說，詐騙集團可能想說「好不容易遇到智障，結果是個死窮鬼」，讓她忍不住調侃對方「還不給我轉多點零用錢過來，連詐騙仔都要看不起我了。」

人妻丁丁說，由於要臨櫃重新辦金融卡，最後還是虧了100元，所以提醒大家不要貪小便宜，以免淪為詐騙集團的肥羊。

▼詐騙集團沒料想到帳戶只有1000多元，三次盜刷都失敗。（圖／翻攝自臉書／人妻丁丁）