　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼

▲▼假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼。（圖／翻攝自臉書／人妻丁丁）

▲人妻網紅遇到釣魚網站，機警使用僅有零錢的信用卡消費，才未讓詐騙集團得逞。（圖／翻攝自臉書／人妻丁丁）

網搜小組／柯沛辰報導

麥當勞螯龍蝦堡掀起旋風，不料近期竟出現山寨麥當勞網站，騙取受害者個資再盜刷。一名人妻網紅表示，夫妻倆在臉書上看到麥當勞優惠廣告，號稱49元就可購買雙人套餐，因此點進假的官方網站填寫資料，結果遭騙走金融卡盜刷，好在她「留了一手」才未讓詐騙集團得逞。

臉書粉絲專頁「人妻丁丁」發文指出，老公8月31日滑臉書時，看到麥當勞限時搶購廣告，上頭標榜雙人共享餐原價300元，但優惠兌換券限時特價只要49元，讓老公當場心動催促「老婆你看，50元可買雙人套餐，妳去用一下！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻丁丁表示，當下她點入網站感覺「有點怪怪的」，為了保險起見，便選擇只有存放零錢的金融卡去交易，但詭異的是，明明都已經付款成功，網站卻還要求她登入信箱。下一秒，老公突然喊出聲來「咦？有電郵通知說什麼刷了5000元？」

夫妻倆察覺有異，立刻點入信箱，但那封郵件卻消失得無影無蹤，直到2人點開垃圾桶，才發現被刪除的那封郵件正是交易認證碼，當場恍然大悟「我們被詐了！」

原來，這是仿冒麥當勞的詐騙釣魚網站，目的是騙走受害者的信用卡資料、信箱帳號密碼，立刻盜刷，再登入信箱來查看交易認證碼，以完成交易。人妻丁丁推測，盜刷者秒刪那封通知郵件，是為了避免被發現，所以郵件才會出現在垃圾桶。

不過，人妻丁丁警覺性高，使用了帳戶只存1000多元的金融卡進行消費。起初詐騙集團盜刷2萬9900元未果，再次嘗試盜刷1萬元不成功，最後又試著盜刷5000，還是失敗，讓人妻丁丁不禁慶幸「還好我聰明，感覺不對勁，用了沒錢的卡...」

第一時間，人妻丁丁打電話去銀行註銷金融卡，同步改掉信箱密碼，再回到臉書檢舉詐騙廣告。老公事後笑說，詐騙集團可能想說「好不容易遇到智障，結果是個死窮鬼」，讓她忍不住調侃對方「還不給我轉多點零用錢過來，連詐騙仔都要看不起我了。」

人妻丁丁說，由於要臨櫃重新辦金融卡，最後還是虧了100元，所以提醒大家不要貪小便宜，以免淪為詐騙集團的肥羊。

▼詐騙集團沒料想到帳戶只有1000多元，三次盜刷都失敗。（圖／翻攝自臉書／人妻丁丁）

▲▼假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼。（圖／翻攝自臉書／人妻丁丁）

 
ET快訊
禾浩辰認愛吳品潔　女友不介意他一夜情
海葵撲台！8縣市停班停課　全台颱風假一覽
郭台銘宣布辭鴻海董事！
26歲男「吃藥1習慣」恐怖腐蝕！　醫一照驚：好幾個潰瘍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼

9月運勢大解密！5星座事業、桃花超旺　摩羯「以血破血」化災難

1歲半男童「肚裡藏著一個人」　醫檢查驚：極罕見！

海葵暴風圈將觸陸「大豪雨」轟炸　陸警再擴大！最強風雨來了

Live／海葵襲台「清晨觸陸」　氣象局最新說明

未來1週生肖運勢排行　「財運前3名曝光」屬龍貴人相助嘗甜頭

勞動部：居住、工作地或上班途中任一區停班　可休颱風假

國小數學題難到爆！「貸款24萬月還多少」考倒一票人：沒有正解

七年級男性很多未婚？　他曝無關收入「外表」才是關鍵

快訊／5縣市豪大雨特報！海葵外圍環流雨彈　最新警戒區域曝

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

颱風攪局！鄧紫棋缺席KKBOX　直播道歉秀台語：我很思念你

酒駕女嗆警「我家很有錢」　自稱不危險卻剛肇事逃逸

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼

9月運勢大解密！5星座事業、桃花超旺　摩羯「以血破血」化災難

1歲半男童「肚裡藏著一個人」　醫檢查驚：極罕見！

海葵暴風圈將觸陸「大豪雨」轟炸　陸警再擴大！最強風雨來了

Live／海葵襲台「清晨觸陸」　氣象局最新說明

未來1週生肖運勢排行　「財運前3名曝光」屬龍貴人相助嘗甜頭

勞動部：居住、工作地或上班途中任一區停班　可休颱風假

國小數學題難到爆！「貸款24萬月還多少」考倒一票人：沒有正解

七年級男性很多未婚？　他曝無關收入「外表」才是關鍵

快訊／5縣市豪大雨特報！海葵外圍環流雨彈　最新警戒區域曝

假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼

9月運勢大解密！5星座事業、桃花超旺　摩羯「以血破血」化災難

老翁留親筆遺囑…害女兒們互告　法院一看判「19份遺囑」全無效

研究：90萬年前全球人口幾乎滅絕　「極端氣候」是主因

丁一宇腦動脈瘤10年了還在「像不定時炸彈」！　醫師：隨時可能死

警攔超速車驚見「寶寶快死了」唇已發紫　神速搶回一命影曝光

擔心吃到輻射海鮮…家用檢測儀賣翻　陸女蒸大閘蟹一測嚇歪

狗狗公園睡噴慘遭「鴿子大軍」包圍！驚人情況在地人愣：死了吧？

1歲半男童「肚裡藏著一個人」　醫檢查驚：極罕見！

400萬女網紅爆「陪金主過夜」！綠帽男友爆料她狂求饒　本人發聲了

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友

生活熱門新聞

8縣市明停班停課　全台颱風假一覽

海葵暴風圈將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

Live／海葵暴風圈清晨觸陸　氣象局最新說明

七年級男性很多未婚？他曝外表是關鍵

居住、工作地或上班途中停班可休假

海葵4年首登陸　紫爆豪雨彈炸半台

海葵撞向台灣！將終結1471天無颱風登陸　2地區影響最大

老公突送1物！老司機一看搖頭：跟別人開房了

貸款24萬月還多少？國小數學題考倒一票人

入學連3天啃菠蘿麵包　小一新生家長氣炸

怕OPEN小將逃家　店員秀綑綁技術

財運前3名排行　屬龍貴人助嘗甜頭

高鐵車次暗藏秘密！這2碼是北高直達車

長按IG精選限動　妹子驚喜：太方便了！

更多熱門

相關新聞

麥當勞螯龍蝦堡下午2點「當日份售完」！他撲空

麥當勞螯龍蝦堡下午2點「當日份售完」！他撲空

麥當勞近日推出「螯龍蝦堡」，單點385元、套餐450元，全台限量30萬份，8月30日起於指定門市販售，就有網友指出，31日是上架的第二天，下午2時就賣光了，只見門市門口貼著大大的公告「螯龍蝦堡目前已售完」，讓他超傻眼，「20年來經濟最好」。

速食店9塊雞桶下殺68折只有10天

速食店9塊雞桶下殺68折只有10天

螯龍蝦堡「一次擺6個」　網笑：財富自由

螯龍蝦堡「一次擺6個」　網笑：財富自由

小小瑜朝聖麥當勞385元龍蝦堡

小小瑜朝聖麥當勞385元龍蝦堡

帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了

帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了

關鍵字：

麥當勞雙人分享餐盜刷優惠券人妻丁丁

讀者迴響

熱門新聞

8縣市明停班停課　全台颱風假一覽

海葵暴風圈將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

禾浩辰認愛吳品潔　女友不介意他一夜情

Live／海葵暴風圈清晨觸陸　氣象局最新說明

偉晉一人扛4小時典禮被酸「也太不會主持了」

快訊／郭台銘宣布辭鴻海董事　力拚參選總統決心

女出現大漢橋邊　警消趕到剩鞋子

七年級男性很多未婚？他曝外表是關鍵

居住、工作地或上班途中停班可休假

海葵4年首登陸　紫爆豪雨彈炸半台

邵雨薇痛哭！4歲愛貓「突長巨大腫瘤」：醫生沒看過的程度

《航海王》真人版索隆帥到沒天理

梁朝偉獲金獅獎「終身成就獎」！一上台哭了

海葵撞向台灣！將終結1471天無颱風登陸　2地區影響最大

陸網紅肉身抵制日本AV！自拍影片送粉絲

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面